Наряду с традиционным материалом – натуральной древесиной, есть и материалы, которых раньше никогда не было в салонах Bentley.

Bentley уже целый век выпускает роскошные и спортивные автомобили и все эти годы клиентов удовлетворяла отделка салонов машин натуральной древесиной и кожей. Но современные покупатели с глубокими карманами стремятся к большему разнообразию и индивидуальности. И Bentley готова удовлетворить пожелания самых требовательных.

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Рояльный лак, пористая древесина или шлифованная и гладкая, натуральный камень, карбон – каждый из этих материалов может украшать переднюю панель и смежные поверхности лимузинов и спорткаров Bentley.

Так, Continental GT доступен в семи вариантах отделки деревом, с одинарным или двойным покрытием. Двойная обработка также может быть сочетанием двух пород древесины через дополнительный пакет расширенного шпона Bentley Mulliner.

Программа персонализации Mulliner теперь предлагает сланцы и кварцитовые камни из карьеров, которые отбирают вручную в Индии. Они сформированы и обработаны также вручную мастерами Bentley, имеют покрытие с открытыми порами и имеют толщину всего 0,1 мм. Есть четыре разных цвета, дополняющих интерьеры: "осенне-белый”, “галактический”, “медный”и "землисто-красный". Кроме того, клиенты могут также заказать комбинированную отделку из двух видов каменного шпона.

Следующим вариантом являются окрашенные виниры Paino, которые выполняются в одном из 88 оттенков из палитры Bentley для кузовов. Еще одна опция – кожаная отделка передней панели, которая может быть выполнена в одном из 8 фирменных цветов: Beluga, Burnt Oak, Cricket Ball, Cumbrian Green, Damson, Imperial Blue, Linen или Porpoise. Кожу для этого подвергают искусной выделке и финальной полировке с использованием бараньей шерсти, благодаря чему поверхность приобретает зеркальный блеск.

Если блеск владельцу не нравится, Bentley предложит пористый шпон, для защиты покрытый лишь слоем матового лака. Доступны виниры Liquid Amber, Dark Burr Walnut, и Tamo Ash (“жидкий янтарь”, “темный орех” и “пепел” соответственно).

Наконец, отделка карбоном будет уместна для спортивных моделей марки, хотя Bentley не ограничивает своих клиентов в выборе.

Фото: интерьеры Bentley / Bentley