Поряд з традиційним матеріалом – натуральною деревиною, приходять матеріали, яких раніше ніколи не було в салонах Bentley.

Bentley вже ціле століття випускає розкішні та спортивні автомобілі і всі ці роки клієнтів задовольняло оздоблення салонів машин натуральною деревиною та шкірою. Та сучасні покупці з глибокими кишенями прагнуть більшого розмаїття та індивідуальності. І Bentley готова задовольнити побажання найвибагливіших.

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Рояльний лак, пориста деревина або шліфована й гладенька, натуральний камінь, карбон – кожен з цих матеріалів може прикрашати передню панель та суміжні поверхні лімузинів і спорткарів Bentley.

Так, Continental GT доступний у семи варіантах оздоблення деревом, з одинарним або подвійним покриттям. Подвійна обробка також може бути поєднанням двох порід деревини, через додатковий пакет розширеного шпону Bentley Mulliner.

Програма персоналізації Mulliner тепер пропонує сланці та кварцитові камені з кар’єрів, які відбирають вручну в Індії. Вони сформовані та оброблені також вручну майстрами Bentley, мають покриття з відкритими порами і мають товщину всього 0,1 мм. Є чотири різних кольори, що доповнюють інтер’єри: ​​”осінньо-білий”, “галактичний”, “мідний” та “землисто-червоний”. Окрім того, клієнти можуть також замовити комбіновану обробку з двох видів кам'яного шпону.

Наступним варіантом є фарбовані вініри Paino, які виконуються у одному з 88 відтінків з палітри Bentley для кузовів. Ще одна опція – шкіряне оздоблення передньої панелі, яке може бути виконане у одному з 8 фірмових кольорів: Beluga, Burnt Oak, Cricket Ball, Cumbrian Green, Damson, Imperial Blue, Linen або Porpoise. Шкіру для цього піддають майстерній вичинці та фінальному поліруванню з використанням баранячої вовни, завдяки чому поверхня набуває дзеркального блиску.

Якщо блиск власнику не подобається, Bentley запропонує пористий шпон, який для захисту вкритий лише шаром матового лаку. Доступні вініри з Liquid Amber, Dark Burr Walnut, and Tamo Ash (“рідкий бурштин”, “темний горіх” та “попіл”, відповідно).

Нарешті, оздоблення карбоном буде доречне для спортивних моделей марки, хоча Bentley не обмежує своїх клієнтів у виборі.

Фото: оздоблення інтер’єрів Bentley / Bentley