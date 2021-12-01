Вместо хромированных элементов декора роскошный спорткар украшают черные детали. Bentley говорит, что на "зачерненные" версии спорткаров приходится около 40 процентов продаж, поэтому британская марка расширила список предложений.

Подразделение индивидуализации Bentley Mulliner предлагает новый пакет стайлинга под названием Mulliner Blackline для купе Continental GT и кабриолета Continental GT Convertible. Внимание к мелочам распространяется даже на логотипы, которые стали темными.

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Mulliner Blackline означает черные цвета в крылатом логотипе марки на капоте, обрамлении решетки радиатора, глянцевых корпусах боковых зеркал оттенка Beluga и 22-дюймовых колесных дисках. Пока доступен только один дизайн колесных дисков, но позже покупатели смогут заказать вариант с полированными внутренними частями.

Интерьер спорткаров от Mulliner остался без изменений, его характерной особенностью являются двойные швы кожаной обивки кресел, которые создают узор "бриллиант в бриллианте" – Diamond in Diamond. Неизменным является и аналоговые часы Breitling на передней панели, обрамление которых в этом случае выполнено из матового хрома. Интерьер в Mulliner предлагают выполнить в одной из восьми трехцветных комбинаций.

Под капотом Bentley Continental GT и Continental GT Convertible от Mulliner также не произошло изменений. Роскошные спорткары доступны на выбор с 4-литровым V8-турбо мощностью 550 лошадиных сил или 6-литровым 635-сильным W12.

Фото: “зачерненный” Bentley Continental GT Mulliner Blackline / Bentley