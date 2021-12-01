Замість хромованих елементів декору розкішний спорткар прикрашають чорні деталі. Bentley каже, що на "зачорнені" версії спорткарів припадає близько 40 відсотків продажів, тому британська марка розширила список пропозицій.

Підрозділ індивідуалізації Bentley Mulliner пропонує новий пакет стайлінгу під назвою Mulliner Blackline для купе Continental GT і кабріолета Continental GT Convertible. Увага до дрібниць поширюється навіть на логотипи, які стали темними.

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Mulliner Blackline означає чорні кольори у крилатому логотипі марки на капоті, обрамленні решітки радіатора, глянсових корпусах бічних дзеркал відтінку Beluga та 22-дюймових колісних дисках. Наразі доступний лише один дизайн колісних дисків, але пізніше покупці зможуть замовити варіант з полірованими внутрішніми частинами.

Інтер’єр спорткарів від Mulliner залишився без змін, його характерною особливістю є подвійні шви шкіряної оббивки крісел, які створюють візерунок “діамант у діаманті” – Diamond in Diamond. Незмінним є й аналоговий годинник Breitling на передній панелі, обрамлення якого у цьому випадку виконане з матового хрому. Інтер'єр у Mulliner пропонують виконати в одній з восьми триколірних комбінацій.

Під капотом Bentley Continental GT та Continental GT Convertible від Mulliner та також не відбулось змін. Розкішні спорткари доступні на вибір з 4-літровим V8-турбо потужністю 550 кінських сил або 6-літровим 635-сильним W12.

Фото: “зачорнений” Bentley Continental GT Mulliner Blackline / Bentley