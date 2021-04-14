Він такий же швидкий, як і купе, але трохи повільніше розганяється.

Трохи менше, ніж за місяць, після прем'єри нового Bentley Continental GT Speed ​2021, британський виробник представив версію Convertible зі складним дахом.

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Кабріолет технічно ідентичний новому купе Continental GT Speed. Під капотом у нього працює 6-літровий W12 з віддачею у 659 кінських сил і 900 ньютон-метрів. Агрегат дозволяє гранд-туреру прискорюватись з місця до 100 кілометрів на годину за 3,7 секунди (на 0,1 повільніше за купе) та розвивати максимальну швидкість у 335 кілометрів на годину.

Bentley Continental GT Speed Convertible отримав повнокероване шасі з задніми колесами, що повертають, блокування заднього диференціала з електронним управлінням, нові налаштування восьмишвидкісної трансмісії і адаптивного шасі.

Фото: Bentley Continental GT Speed Convertible 2021 / Bentley

Дах, як і у звичайного Continental GTC, складається за 19 секунд на швидкостях до 50 кілометрів на годину. Складаний дах може бути виконаний в одному з семи доступних кольорів. Інтер’єр та інтер'єр має додаткові особливості в декорі та оздобленні, включаючи характерні 22-дюймові колісні диски з карбон-керамічними гальмами за ними.