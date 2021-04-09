Будівля матиме дві сотні апартаментів із приватним гаражем.

Британський автовиробник Bentley оголосив, що відкриє перші у світі резиденції під брендом Bentley у Флориді. Називана Bentley Residences, це буде розкішна житлова вежа, розроблена у партнерстві з Dezer Development.

Дивіться також: Лісова "хатинка" від Aston Martin коштує 7,7 мільйона доларів

Місто Майамі пропонує “дольче віта” своїм грошовитим мешканцям. На узбережжі сонячного Майамі можна жити у дизайнерській вежі Porsche чи Armani Casa, хмарочосі Aston Martin з пентхаусами, бонусом до яких дарують гіперкари, а зовсім скоро на першій лінії з’явиться хмарочос із ультралюксовими помешканнями від Bentley.

Dezer Development та Bentley співпрацюватимуть із всесвітньо відомою архітектурною фірмою Sieger Suarez Architects над проектуванням та будівництвом 60-поверхової 230-метрової вежі. Буде побудовано понад 200 розкішних квартир, кожна з яких має найліпшу якість та індивідуальний дизайн.

У будівлі також функціонуватиме запатентований автомобільний ліфт, а кожна резиденція матиме власний гараж для декількох автомобілів. Кожен апартамент матиме вид на океан або на затоку, завдяки циліндричній формі вежі та вікнам від підлоги до стелі. Крім того, прилегла територія налічує майже 11 гектарів землі, частина з яких припадає на приватний пляж.

Ще однією особливістю, яку можна очікувати в кожному номері Bentley Residences, є власний балкон, басейн, сауна та душ на відкритому повітрі. Також у загальному доступі для мешканців будуть тренажерна зала, спа-центр, віскі-бар та ресторан.

Будівництво Bentley Residences планується розпочати у 2023 році, а завершити у 2026. Хмарочос буде спроектований відповідно до сертифікації Florida Green Building Council (FLGC), що означає, що використовуватимуться лише екологічно безпечні будівельні матеріали, а прибережне освітлення буде зменшено для захисту морських черепах, що перебувають під загрозою зникнення. Будівля також буде енергоефективною.

Ціни поки не називаються навіть орієнтовні, однак розкішне помешкання у Aston Martin Residences, наприклад, коштує від 600 тисяч до 50 мільйонів доларів.