Здание будет иметь две сотни апартаментов с частным гаражом.

Британский автопроизводитель Bentley объявил, что откроет первые в мире резиденции под брендом Bentley во Флориде. Называемая Bentley Residences, это будет роскошная жилая башня, разработанная в партнерстве с Dezer Development.

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Город Майами предлагает "дольче вита" своим денежным жителям. На побережье солнечного Майами можно жить в дизайнерской башне Porsche или Armani Casa, небоскребе Aston Martin с пентхаусами, бонусом к которым дарят гиперкары, а совсем скоро на первой линии появится небоскреб с ультралюксовыми помещениями от Bentley.

Dezer Development и Bentley сотрудничать с всемирно известной архитектурной фирмой Sieger Suarez Architects над проектированием и строительством 60-этажной 230-метровой башни. Будет построено более 200 роскошных квартир, каждая из которых имеет лучшее качество и индивидуальный дизайн.

В здании также будет функционировать запатентованный автомобильный лифт, а каждая резиденция будет иметь собственный гараж для нескольких автомобилей. Каждый апартамент будет иметь вид на океан или залив, благодаря цилиндрической форме башни и окнам от пола до потолка. Кроме того, прилегающая территория насчитывает почти 11 гектаров земли, часть из которых приходится на частный пляж.

Еще одна особенность, которую можно ожидать в каждом номере Bentley Residences, – это собственный балкон, бассейн, сауна и душ на открытом воздухе. Также в общем доступе для жителей будут тренажерный зал, спа-центр, виски-бар и ресторан.

Строительство Bentley Residences планируется начать в 2023 году, а завершить в 2026. Небоскреб будет спроектирован согласно сертификации Florida Green Building Council (FLGC), что означает, что будут использоваться только экологически безопасные строительные материалы, а прибрежное освещение будет уменьшено для защиты морских черепах, находящихся под угрозой исчезновения. Здание также будет энергоэффективным.

Цены пока не называются даже ориентировочные, но роскошное жилье у Aston Martin Residences, например, стоит от 600 тысяч до 50 миллионов долларов.