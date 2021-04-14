Он такой же быстрый, как и купе, но чуть медленнее разгоняется.

Чуть меньше, чем через месяц после премьеры нового Bentley Continental GT Speed 2021, британский производитель представил версию Convertible со складной крышей.

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Кабриолет технически идентичен новому купе Continental GT Speed. Под капотом у него работает 6-литровый W12 с отдачей в 659 лошадиных сил и 900 ньютон-метров. Агрегат позволяет гранд-туреру ускоряться с места до 100 километров в час за 3,7 секунды (на 0,1 медленнее купе) и развивать максимальную скорость в 335 километров в час.

Bentley Continental GT Speed Convertible получил полноуправляемое шасси с поворачивающимися задними колесами, блокировку заднего дифференциала с электронным управлением, новые настройки восьмискоростной трансмиссии и адаптивного шасси.

Фото: Bentley Continental GT Speed Convertible 2021 / Bentley

Крыша, как и у обычного Continental GTC, складывается за 19 секунд на скоростях до 50 километров в час. Складная крыша может быть выполнена в одном из семи доступных цветов. Интерьер и экстерьер имеют дополнительные особенности в декоре и отделке, включая характерные 22-дюймовые колесные диски с карбон-керамическими тормозами за ними.