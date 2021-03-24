Без лишней скромности Bentley описывает новый Continental GT Speed, как "самый динамичный дорожный автомобиль в истории", имея в виду историю марки Bentley.

"Continental GT Speed ​​– это самый продуктивный Bentley, ориентированный на максимальную отдачу, без компромиссов с комфортом или роскошью", – продолжает описание новинки британский производитель. За этими словами стоят солидные цифры, которые подкрепляют такие заявления. Прежде всего, под капотом спортивного купе кроется 6-литровый турбомотор W12.

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Фирменный Bentley W12 генерирует 650 лошадиных сил мощности и крутящий момент в 900 ньютон-метров. Такие показатели позволяют спорткару ускоряться с места до 100 километров в час за 3,6 секунды и развивать максимальную скорость в 335 километров в час.

Спортивное купе Bentley получило усовершенствованное шасси с четырьмя новыми технологиями для улучшения спортивных характеристик, но с сохранением высокого уровня комфорта езды. Поворотные задние колеса и электронный задний дифференциал повышают маневренность, ловкость и устойчивость автомобиля, а карбон-керамические тормоза обеспечивают мгновенную остановку.

Фото: Bentley Continental GT Speed 2021 / Bentley

Внешний вид Continental GT Speed стал еще более "чистым" и стремительным, благодаря легким обновлениям дизайна. Уникальная внешняя детализация включает 22-дюймовые колеса и рельефные боковины.

Интерьер Bentley Continental GT Speed, отделанный кожей и алькантарой, предлагает 15 цветовых решений и 11 дополнительных комбинаций. А центральную консоль теперь украшает отделка из тонированного алюминия.