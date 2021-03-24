Без зайвої скромності Bentley описує новий Continental GT Speed, як "найдинамічніший дорожній автомобіль в історії", маючи на увазі історію марки Bentley.

“Continental GT Speed – це найпродуктивніший Bentley, орієнтований на максимальну віддачу, без компромісів з комфортом чи розкішшю”, – продовжує опис новинки британський виробник. За цими словами стоять солідні цифри, які підкріплюють такі заяви. Перш за все, під капотом спортивного купе криється 6-літровий турбомотор W12.

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Фірмовий Bentley W12 генерує 650 кінських сил потужності і крутний момент у 900 ньютон-метрів. Такі показники дозволяють спорткару прискорюватись з місця до 100 кілометрів на годину за 3,6 секунди та розвивати максимальну швидкість у 335 кілометрів на годину.

Спортивне купе Bentley отримало вдосконалене шасі з чотирма новими технологіями для покращення спортивних характеристик, але зі збереженням високого рівня комфорту їзди. Поворотні задні колеса та електронний задній диференціал підвищують маневреність, спритність та стійкість автомобіля, а карбон-керамічні гальма забезпечують миттєву зупинку.

Фото: Bentley Continental GT Speed 2021 / Bentley

Зовнішній вигляд Continental GT Speed став ще більш “чистим” та стрімким, завдяки легким оновленням дизайну. Унікальна зовнішня деталізація включає 22-дюймові колеса та рель’єфні боковини.

Інтер'єр Bentley Continental GT Speed оброблений шкірою та алькантарою, пропонує 15 кольорових рішень та 11 додаткових комбінацій. А центральну консоль тепер прикрашає оздоблення з тонованого алюмінію.