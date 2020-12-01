Каталог Mulliner Personal Commissioning Guide пополнили четыре варианта твидовой ткани для отделки салонов Bentley.

Твид – шерстяная ткань, широко используется для пошива одежды и аксессуаров, в том числе классических костюмов, пальто и шляп.

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Наибольшей популярностью пользуются твидовые ткани, производимые в Шотландии и Ирландии, а знаменитые шотландские килты обязательно выполняются в характерном дизайне с клетчатым узором. Эти чисто британские символы теперь можно заказать для своего британского автомобиля.

Отделку салона твидом можно заказать для любой модели Bentley: Flying Spur, Continental GT или Bentayga. Ателье Mulliner предлагает четыре варианта ткани. Классическую зеленую Cheltenham, современные Charcoal и Sand Herringbone, а также клетчатую Glen Plaid Tolsta Beach, названную в честь побережья Внешних Гебридских островов.

Ткань для Benltey изготавливают в Шотландии, на ткацкой фабрике Lovat Mill в городе Хоик. Ткацкая фабрика славится этическим и дружественным к экологии производством и богатой историей.

Фото: отделка интерьеров Bentley твидом / Bentley