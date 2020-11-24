Беспроводные наушники, как и все вещи, украшенные гарцующим быком, отвечают самым высоким стандартам и стоят очень недешево.

Lamborghini совместно с нью-йоркской компанией Master&Dynamic создала коллекцию наушников с идеальным звучанием.

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Lamborghini M&D MW65 и MW07 Plus имеют двухуровневое активное шумоподавление. Время работы на одном заряде – от 24 до 40 часов. Благодаря Bluetooth 5.0 они держат связь на расстоянии до 30 метров от устройства.

Наушники MW65 доступны в трех цветовых комбинациях. Клиенты могут купить серебряные цветные металлические и светло-серые амбушюры с желтым интерьером алькантары; полностью черный экстерьер с желтой алькантарой; или черный с серой алькантарой. Все эти конструкции имеют логотип Lamborgini с каждой стороны.

Master&Dynamic MW07 Plus доступны в белом цвете с желтыми полосами и корпусе из нержавеющей стали с матовым серебряным покрытием; черный полированный с желтыми полосками с матовым черным корпусом; или матовый черный с серыми полосками в матово-черном корпусе. Меньшие наушники также имеют функцию шумоподавления. .

Версия наушников MW65 от Lamborghini продается по цене 549 долларов, а MW07 Plus – 349 долларов. Master & Dynamic производит стандартные версии этих устройств для прослушивания музыки, которые стоят 499 и 299 долларов, соответственно.

Фото: наушники Lamborghini Master&Dynamic MW65 та MW07 Plus / Lamborghini