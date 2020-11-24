Бездротові навушники, як і всі речі, прикрашені гарцюючим биком, відповідають найвищим стандартам і коштують дуже недешево.

Lamborghini спільно з нью-йоркською компанією Master&Dynamic створила колекцію навушників з ідеальним звучанням.

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Lamborghini M&D MW65 та MW07 Plus мають дворівневе активне шумозаглушення. Час роботи на одному заряді – від 24 до 40 годин. Завдяки Bluetooth 5.0 вони тримають зв’язок на відстані до 30 метрів від пристрою.

Навушники MW65 доступні у трьох кольорових комбінаціях. Клієнти можуть придбати срібні кольорові металеві та світло-сірі амбушюри з жовтим інтер’єром алькантари; повністю чорний екстер’єр з жовтою алькантарою; або чорний з сірою алькантарою. Всі ці конструкції мають логотип Lamborgini з кожного боку.

Master&Dynamic MW07 Plus доступні в білому кольорі з жовтими смугами та корпусі з нержавіючої сталі з матовим срібним покриттям; чорний полірований з жовтими смужками з матовим чорним корпусом; або матовий чорний з сірими смужками в матово-чорному корпусі. Менші навушники також мають функцію шумозаглушення. .

Версія навушників MW65 від Lamborghini продається за ціною 549 доларів, а MW07 Plus – 349 доларів. Master & Dynamic виготовляє стандартні версії цих пристроїв для прослуховування музики, котрі коштують 499 і 299 доларів, відповідно.

Фото: навушники Lamborghini Master&Dynamic MW65 та MW07 Plus / Lamborghini