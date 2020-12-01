Каталог Mulliner Personal Commissioning Guide поповнили чотири варіанти твідової тканини для оздоблення салонів Bentley.

Твід – вовняна тканина, що широко використовуєтьсядля пошиття одягу та аксесуарів, в тому числі класичних костюмів, пальто і капелюхів.

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Найбільшою популярністю користуються твідові тканини, вироблені в Шотландії та Ірландії, а знамениті шотландські кілти обов’язково виконуються у характерному дизайні з клітчастим візерунком. Ці суто британські символи тепер можна замовити для свого британського автомобіля.

Оздоблення салону твідом можна замовити для будь-якої моделі Bentley: Flying Spur, Continental GT або Bentayga. Ательє Mulliner пропонує чотири варіанти тканини. Класичну зелену Cheltenham, сучасні Charcoal і Sand Herringbone, а також картату Glen Plaid-Tolsta Beach, названу на честь узбережжя Зовнішніх Гебридських островів.

Тканину для Benltey виготовляють в Шотландії, на ткацькій фабриці Lovat Mill в місті Хоїк. Ткацьа фабрика славиться етичним і дружнім до екології виробництвом та багатою історією.

Фото: оздоблення інтер’єрів Bentley твідом / Bentley