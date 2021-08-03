Ближневосточное подразделение британского бренда объявило, что приобрести лимузины ручной работы может покупатель из любой точки мира, а представительство возьмет на себя всю работу и расходы на транспортировку.

Bentley Mulsanne Grand Limousines от ателье Mulliner вышел очень ограниченным тиражом, однако точное количество машин никогда не называлось. Известно лишь, что все они предназначались для продажи в Объединенных Арабских Эмиратах, но покупателей так и не нашли. Теперь они доступны покупателям из любой страны мира.

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История создания настоящего лимузина Mulsanne от Bentley Mulliner началась с частного заказа. Когда этот автомобиль был завершен, Bentley, с разрешения владельца, начала его тиражирование. Производство началось в 2015 году, а в 2020-м было завершено. Сколько было создано машин – не раскрывается, однако, несмотря на ручную работу, не исключено, что пять экземпляров, выставленных на продажу, составляют полную серию.

Каждый автомобиль имеет определенные особенности, которые отличают их друг от друга. У того, что можно видеть на фото, цвет кузова Silver Frost поверх "марокканского синего", а его интерьер выполнен в голубых тонах и украшен шпоном орех Burr. Лишь один из автомобилей окрашен в один цвет – черный Black Sapphire.

Mulsanne Grand Limousine by Mulliner имеет дополнительные 79 мм пространства в области головы на задних сиденьях, а также удлиненную ровно на 1 метр колесную базу. Спецификация делает эту модель самым длинным лимузином, изготовленным самым автопроизводителем в мире.

Независимо от внешней и внутренней конфигурации, все пять этих лимузинов Bentley Mulsanne Grand Limousines by Mulliner имеют под капотом 6,75-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который обеспечивает 505 л.с. мощности и 1020 Нм крутящего момента. Также общим для всех является диаметр колес в 21 дюйм, хотя дизайн их отличается. Также каждый лимузин украшен надписью Coachbuilt by Mulliner.

Четырехместные лимузины получили индивидуальную систему климат-контроля для каждого сиденья, а два ряда сидений разделены электрохромным "умным" стеклом, которое может переходить от прозрачного до непрозрачного одним нажатием кнопки. Также есть система для переговоров с шофером через "домофон".

Фото: Bentley Mulsanne Grand Limousine by Mulliner / Bentley