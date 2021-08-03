Близькосхідний підрозділ британського бренду оголосив, що придбати лімузини ручної роботи може покупець з будь-якого куточку світу, а представництво візьме на себе усю роботу та витрати на транспортування.

Bentley Mulsanne Grand Limousines від ательє Mulliner вийшов дуже обмеженим накладом, однак точну кількість машин ніколи не називалась. Відомо лише, що усі вони призначались для продажу в Об'єднаних Арабських Еміратах, але покупців так і не знайшли. Тепер вони доступні покупцям з будь-якої країни світу.

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Історія створення справжнього лімузина Mulsanne від Bentley Mulliner почалась із приватного замовлення. Коли цей автомобіль був завершений, Bentley, з дозволу власника, почала його тиражування. Виробництво почалось у 2015 році, а у 2020-му було завершено. Скільки було створено машин – не розкривається, однак, зважаючи на ручну роботу, не виключено, що п’ять екземплярів, виставлених на продаж, складають повну серію.

Кожен автомобіль має певні особливості, які відрізняють їх один від одного. Той, що можна бачити на фото, має колір кузову Silver Frost поверх “марокканського синього”, а його інтер’єр виконаний у блакитних тонах та оздоблений шпоном горіх Burr. Лише один із автомобілів пофарбований в один колір – чорний Black Sapphire.

Mulsanne Grand Limousine by Mulliner має додаткові 79 мм простору в області голови на задніх сидіннях, а також подовжену рівно на 1 метр колісну базу. Специфікація робить цю модель найдовшим лімузином, виготовленим самим автовиробником, у світі.

Незалежно від зовнішньої та внутрішньої конфігурації, усі п'ять цих лімузинів Bentley Mulsanne Grand Limousines by Mulliner мають під капотом 6,75-літровий V8 з подвійним турбонаддувом, який забезпечує 505 к.с. потужності та 1020 Нм крутного моменту. Також спільним для усіх є діаметр коліс у 21 дюйм, хоча дизайн їх відрізняється. Також кожен лімузин прикрашений написом Coachbuilt by Mulliner.

Чотиримісні лімузини отримали індивідуальну систему клімат-контролю для кожного сидіння, а два ряди сидінь розділені електрохромним “розумним” склом, яке може переходити від прозорого до непрозорого одним натисканням кнопки. Також є система для перемовин з шофером через “домофон”.

Фото: Bentley Mulsanne Grand Limousine by Mulliner / Bentley