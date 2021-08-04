Часы Breitling украшают переднюю панель каждого Bentley, выпущенного за последние два десятилетия. Также часовщики создали немало особых часов, посвященных Bentley. Британский автопроизводитель сообщил, что последние часы Breitling для Bentley покинули мануфактуру, знаменуя завершение партнерства.

Многие автопроизводители, особенно люксовых брендов, имели партнерские отношения с часовыми мануфактурами, однако в большинстве случаев речь шла о создании особых часов по особому случаю. Другое дело – сотрудничество Bentley с Breitling. Оно длилось почти два десятилетия и, казалось, навсегда соединило два бренда. Но похоже, что в цифровом будущем Bentley нет места механическим шедеврам Breitling, поскольку производитель сообщил о завершении сотрудничества.

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Сотрудничество компаний началось в выдающийся момент в истории Bentley. В 2002 году автопроизводитель обратился к Breitling для разработки бортовых часов для Continental GT. Эта модель вышла на рынок в 2003 году и позволила Bentley стремительно нарастить показатели продаж – британский бренд выпустил в три раза больше транспортных средств, чем за 90 лет до того времени.

В течение следующих 19 лет Breitling сотрудничал с Bentley не только для создания бортовых часов, но и выпуская наручные хронографы по особым случаям – победы на “24 часа Ле-Ман”, дебюта Bentley Blower и тому подобное.

Наиболее запоминающиеся модели для двух брендов: часы Breitling Bentley Supersports Light Body, Breitling Bentley GT3 Limited Edition, часы на приборной панели Bentayga Tourbillon, Continental GT Speed Breitling Jet Team Series, Premier B01 Chronograph 42 Bentley British Racing Green и Premier Bentley Centenary Limited Edition.

В апреле 2021 года стартовало производство часов Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition, а недавно последний из 25 экземпляров покинул мануфактуру. Каждый хронограф стоил 52 000 долларов. Эта серия стала последней в истории сотрудничества двух брендов.