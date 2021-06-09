Как известно, Rolls-Royce Boat Tail за 28 миллионов долларов является самым дорогим серийным автомобилем мира. Пусть его тираж и составляет всего три машины. Каждый из покупателей чудо машины бонусом получит еще и эксклюзивный хронометр, а первый экземпляр машины поставляется с парой часов.

Как и сами автомобили, каждый из часов был создан с учетом личных пожеланий заказчика. Драгоценный аксессуар разработан таким образом, что его можно носить на руке или установить в специальный паз на приборной панели Rolls-Royce Boat Tail. Изготовлением часов занимались мастера швейцарской компании Bovet 1822.

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Компания Bovet создала 44-миллиметровый корпус из 18-каратного белого золота. Он был разработан и проверен на соответствие стандартам безопасности автомобилей в области вибраций и аварий. Мастера Bovet установили специальный турбийон, предназначенный для сохранения точности часов, независимо от вибраций автомобиля, который придает хронографам пятидневный запас хода. Золотая фигурка “Дух экстаза” ручной работы сидит на турбийонном мосту под циферблатом, на котором есть тот самый шпон “Калейдоленьо”, который используется в отделке корма Boat Tail.

Каждый циферблат украшен именем владельца, хотя этого не показывают фотографии. Мужская версия часов имеет полированный корпус, а дамские часы украшены изысканной гравировкой и подчеркнутый голубым лаком. На обратной стороне каждых часов есть скульптура Boat Tail, которая соответствует цвету полноразмерного автомобиля. Однако у каждого есть свои особенности: отображение ночного неба в месте и времени рождения мужчины и цветочный букет на дамском часах.

Rolls-Royce заявляет, что на изготовление двух часов мастера потратили 3000 часов работы. В свою очередь Rolls-Royce изготовил Boat Tail с учетом часов, разработав специальную коробку, облицованную кожей, в которой можно хранить часы, ремешки, цепочки и подвески, когда они не используются.

Фото: часы Bovet 1822 для владельцев Rolls-Royce Boat Tail / Rolls-Royce