Як відомо, Rolls-Royce Boat Tail за 28 мільйонів доларів є найдорожчим серійним автомобілем світу. Нехай його тираж і становить лише три машини. Кожен із покупців диво машини бонусом отримає ще й ексклюзивний хронометр, а перший примірник машини поставляється з парою годинників.

Як і самі автомобілі, кожен з годинників був створений з урахуванням особистих побажань замовника. Коштовний аксесуар розроблений таким чином, що його можна носити на руці або встановити у спеціальний паз на приладовій панелі Rolls-Royce Boat Tail. Виготовленням годинників займались майстри швейцарської компанії Bovet 1822.

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Компанія Bovet створила 44-міліметровий корпус із 18-каратного білого золота. Він був розроблений та перевірений на відповідність стандартам безпеки автомобілів в галузі вібрацій та аварій. Майстри Bovet встановили спеціальний турбійон, призначений для збереження точності годинників, незалежно від вібрацій автомобіля, який надає хронографам п'ятиденний запас ходу. Золота фігурка “Дух екстазу” ручної роботи сидить на турбійонному мосту під циферблатом, на якому є той самий шпон “Калейдоленьо”, що використовується в оздобленні корми Boat Tail.

Кожен циферблат прикрашений іменем власника, хоча цього не показують фотографії. Чоловіча версія годинника має полірований корпус, а дамський годинник прикрашений вишуканим гравіюванням та підкреслений блакитним лаком. На зворотному боці кожного годинника є скульптура Boat Tail, яка відповідає кольору повнорозмірного автомобіля. Однак у кожного є свої особливості: відображення нічного неба у місці й часі народження чоловіка та квітковий букет на дамському годиннику.

Rolls-Royce заявляє, що на виготовлення двох годинників майстри витратили 3000 годин роботи. Своєю чергою Rolls-Royce виготовив Boat Tail з урахуванням годинників, розробивши спеціальну шухляду, облицьовану шкірою, в якій можна зберігати годинники, ремінці, ланцюжки та підвіски, коли вони не використовуються.

Фото: годинники Bovet 1822 для власників Rolls-Royce Boat Tail / Rolls-Royce