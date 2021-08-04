Годинники Breitling прикрашають передню панель кожного Bentley, випущеного за останні два десятиліття. Також годинникарі створили чимало особливих годинників, присвячених Bentley. Британський автовиробник повідомив, що останній годинник Breitling для Bentley покинув мануфактуру, знаменуючи завершення партнерства.

Багато автовиробників, особливо люксових брендів, мали партнерські відносини з годинниковими мануфактурами, однак у більшості випадків мова йшла про створення особливих годинників з особливої нагоди. Інша річ – співпраця Bentley з Breitling. Вона тривала майже два десятиліття і, здавалось, назавжди з’єднала два бренди. Та схоже, у цифровому майбутньому Bentley немає місця механічним шедеврам Breitling, оскільки виробник повідомив про завершення співпраці.

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Співробітництво компаній розпочалось у визначний момент в історії Bentley. У 2002 році автовиробник звернувся до Breitling для розробки бортових годинників для Continental GT. Ця модель вийшла на ринок у 2003 році та дозволила Bentley стрімко наростити показники продажів – британський бренд випустив утричі більше транспортних засобів, ніж за 90 років до того часу.

Протягом наступних 19 років Breitling співпрацював із Bentley не лише для створення бортових годинників, але і випускаючи наручні хронографи з особливих нагод – перемоги на “24 години Ле-Ман”, дебюту Bentley Blower тощо.



Найбільш пам’ятні моделі для двох брендів: годинник Breitling Bentley Supersports Light Body, Breitling Bentley GT3 Limited Edition, годинник на приладовій панелі Bentayga Tourbillon, Continental GT Speed ​​Breitling Jet Team Series, Premier B01 Chronograph 42 Bentley British Racing Green та Premier Bentley Centenary Limited Edition.

У квітні 2021 року стартувало виробництво годинників Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition, а нещодавно останній із 25 примірників покинув мануфактуру. Кожен хронограф коштував 52 000 доларів. Ця серія стала останньою в історії співпраці двох брендів.