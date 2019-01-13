Беспилотные автомобили смогут угадывать и подстраиваться под настроение водителя. По крайней мере в это верит и над этим работает корейский автопроизводитель Kia Motors.

В процессе своей эволюции автомобили стали быстрее, безопаснее, максимально комфортными и наделенными собственным интеллектом. И не далек тот час, когда они будут подстраиваться под настроение водителя.

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R.E.A.D. – английская аббревиатура, которая дословно означает "поездки с адаптацией к эмоциям в реальном времени". Эта инновационная технология имеет целью наладить так называемую "эмоциональную коммуникацию" беспилотного авто с его пассажирами.



"Эмоциональная коммуникация" беспилотного авто с его пассажирами

Другими словами – атмосфера в салоне такого робомобиля будет полностью соответствовать настроению того, кто в нем находится. Для его же, пассажира, уюта и комфорта.

Система построена на базе искусственного интеллекта и способна к самообучению. Отдельные сенсоры анализируют сердцебиение и электрическую активность кожи пассажира, камеры следят за его выражением лица, – и на основе этих данных специальный алгоритм определяет настроение человека и корректирует соответствующим образом работу различных подсистем автомобиля.



Беспилотные авто от Kia Motors

Кондиционирование, температура, освещение, мультимедиа – все подстраивается под пассажира во время его пребывания в беспилотнике. Кстати, даже сиденья будут вибрировать в такт музыки – вот такие они, автомобили будущего, в понимании разработчиков с Kia.

Видео о беспилотных авто, которые будут подстраиваться под настроение пассажиров

Напомним, что Илон Маск анонсировал выход летающего авто уже в следующем году.