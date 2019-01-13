Безпілотні автомобілі зможуть вгадувати та підлаштовуватися під настрій водія. Принаймні у це вірить і над цим працює корейський автовиробник Kia Motors.

У процесі своєї еволюції автомобілі стали швидшими, безпечнішими, максимально комфортними та наділені власним інтелектом. І не далекий той час, коли вони підлаштовуватимуться під настрій водія.

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R.E.A.D. – англійська абревіатура, що дослівно означає "поїздки з адаптацією до емоцій в реальному часі". Ця інноваційна технологія має на меті налагодити так звану "емоційну комунікацію" безпілотного авто з його пасажирами.



"Емоційна комунікація" безпілотного авто з його пасажирами

Іншими словами – атмосфера в салоні такого робомобіля повністю відповідатиме настрою того, хто у ньому перебуває. Задля його ж, пасажира, затишку і комфорту.

Система побудована на базі штучного інтелекту і здатна до самонавчання. Окремі сенсори аналізують серцебиття та електричну активність шкіри пасажира, камери стежать за його виразом обличчя, – і на основі цих даних спеціальний алгоритм визначає настрій людини та коригує відповідним чином роботу різних підсистем автомобіля.



Безпілотні авто від Kia Motors

Кондиціювання, температура, освітлення, мультимедіа, – усе підлаштовується під пасажира під час його перебування у безпілотнику. До речі, навіть сидіння вібруватимуть у такт музики, – ось такі вони, автомобілі майбутнього, у розумінні розробників з Kia.

Відео про безпілотні авто, які будуть підлаштовуватися під настрій пасажирів

Нагадаємо, що Ілон Маск анонсував вихід літаючого авто вже наступного року.