Без чего не выедешь за границу на автомобиле

“Зеленая карта” – это та же “Автогражданка”, но действует за пределами Украины. Этот полис обеспечивает страховой компанией гарантию выплаты возмещения за здоровье, жизнь и имущество потерпевшего. Бланк полиса напечатан на зеленой бумаге, отсюда и название.

Кстати как выбрать полис автогражданки в 2025 году

С начала 2025 года позаботиться о покупке “Зеленой карты” стоит заранее – хотя бы за сутки. Ведь новые требования определяют, что датой вступления в силу полиса может быть только следующий день после его покупки. Это даст время, чтобы внести застрахованный автомобиль в международную базу данных обеспеченных транспортных средств.

С нуля часов следующих за заключением полиса суток информация о застрахованном автомобиле будет доступна как проверяющим органам (тем же пограничникам), так и правоохранителям (полиции), а самое главное – страховым бюро государств, которые входят в “Зеленой карты”. Заметим, что именно они отвечают за процедуру возмещения в случае ДТП за рубежом – в 50 странах Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.



Без полиса “Зеленой карты” пересечь границу на автомобиле невозможно. Фото Shutterstock.

Новая система позволила существенно упростить процедуру использования “Зеленой карты”. Автовладелец может заключить договор на сайте страховой компании и сохранить его в почте или на смартфоне.

Распечатывать уже не нужно, хотя пока “на всякий случай” желательно. Информация о полисе и срок его действия должна быть у всех органов, кто может его проверять.

Бланки “Зеленой карты” стандартные, состоят из двух листов. Образец МТСБУ

Также по обновлениям закона, с начала 2025 года, тариф уже не един для всех компаний, а устанавливается страховыми по своему усмотрению.

При выборе страховой компании для заключения договора “Зеленая карта” советуем обратить внимание на ARX. Этот страховщик работает на украинском рынке уже более 30 лет и заслужил безупречную репутацию.

Полис от ARX “Зеленая карта Автоконсьерж”, кроме стандартных услуг, предоставляет и дополнительные выгоды. В частности, бесплатную организацию помощи на родном языке, ведь это очень важно, если событие произошло за рубежом, далеко от дома. Специалисты компании оформляют страховой случай за 5 минут, предоставят круглосуточную техническую помощь владельцу этого полиса.

Стоимость полиса “Зеленая карта” зависит не только от страховой компании, а от типа транспортного средства (легковой, грузовой, прицеп) и некоторых его характеристик (объем двигателя, количество мест с водителем и т.д). Срок действия тоже можно выбрать – 15, 21 день, месяц, три, полгода или год. Конечно, на меньшее время цена будет минимальной, однако если планируете находиться за границей долго, лучше рассчитывать на весь срок пребывания.