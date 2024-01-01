Без чого не виїдеш за кордон на автомобілі

“Зелена картка” – це та ж “Автоцивілка”, але діє за межами України. Цей поліс забезпечує страховою компанією гарантію виплати відшкодування за здоров’я, життя та майно потерпілого. Бланк поліса надрукований на зеленому папері, звідси й назва.

До речі як обрати поліс автоцивілки у 2025 році

З початку 2025 року подбати про купівлю “Зеленої картки” варто заздалегідь – хоча б за добу. Адже нові вимоги визначають, що датою набуття чинності поліса може бути лише наступний день після його купівлі. Це надасть час, щоб внести застраховане авто в міжнародну базу даних забезпечених транспортних засобів.

З нуля годин наступної за укладанням поліса доби інформація про застраховане авто буде доступною як перевіряючим органам (тим же прикордонникам), так і правоохоронцям (поліції), а найголовніше – страховим бюро держав, які входять до “Зеленої карти”. Зауважимо, що саме вони відповідають за процедуру відшкодування у випадку ДТП за кордоном – у 50 країнах Європи, Північної Африки та Близького Сходу.



Без поліса “Зеленої картки” перетнути кордон на автомобілі неможливо. Фото Shutterstock.

Нова система дозволила суттєво спростити процедуру використання “Зеленої картки”. Автовласник може укласти договір на сайті страхової компанії та зберегти у пошті чи на смартфоні.

Видруковувати вже не потрібно, хоча поки що “про всяк випадок” бажано. Інформація про поліс та термін його чинності повинна бути у всіх органів, хто може його перевіряти.

Бланки “Зеленої карти” стандартні, складаються з двох листів. Зразок МТСБУ

Одне з оновлень закону – з початку 2025 року тариф вже не єдиний для всіх компаній, а встановлюється страховими на свій розсуд.

Під час вибору страхової компанії для укладення договору “Зелена картка” радимо звернути увагу на ARX. Цей страховик працює на українському ринку вже понад 30 років та має бездоганну репутацію.

Поліс від ARX “Зелена картка Автоконсьєрж”, окрім стандартних послуг, надає й додаткові вигоди. Зокрема, безплатну організацію допомоги рідною мовою, адже це дуже важливо, якщо подія сталася за кордоном, далеко від дому. Спеціалісти компанії оформляють страховий випадок за 5 хвилин, нададуть цілодобову технічну допомогу власнику цього поліса.

Вартість поліса “Зелена картка” залежить не лише від страхової компанії, а від типу транспортного засобу (легковий, вантажний, причіп) та деяких його характеристик (об’єм двигуна, кількість місць з водієм і т.д). Термін дії теж можна вибрати – 15, 21 день, місяць, три, пів року чи рік. Звичайно, на менший час ціна буде мінімальною, однак якщо плануєте перебувати за кордоном довго, краще розраховувати на весь термін перебування.