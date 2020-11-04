На аукционе Bonhams продан отреставрированный автомобиль-паровоз 1932 года выпуска, известный под названием The Lion.

Слово "локомотив", по определению – "машина (паровоз, тепловоз, электровоз), которая движется по рельсам и предназначена для передвижения железнодорожных поездов". В этом же случае оно передает только первую часть значения, а вторую часть, по определению, составляет слово "автомобиль". Таким образом, мы говорим о "локо-мобиле".

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Интересно, что по-испански слово "локо" означает "сумасшедший" и также подходит для описания этого механического монстра, безумно красивого, величественного и дорогого.

Предполагалось, что локомобиль The Lion, построенный компанией John Fowler&Co в начале 30-х годов прошлого века, будет продан за 1,2 миллиона фунтов стерлингов, однако реальная цена оказалась немного ниже – "всего" 900 тысяч фунтов стерлингов или 1,17 миллиона долларов США.

Это один из четырех дорожных локомотивов, построенных, чтобы приводить в действие различные аттракционы на выставочных и ярмарочных площадках по всей Европе. На его позолоченных бортах красуется эмблема первого владельца – компании Anderton & Rowlands. Паровой двигатель локомобиля Lion развивает максимальную мощность в 10 л.с., что является не слишком значительной величиной по современным меркам, однако этого вполне хватало для выполнения поставленных перед ним задач.

После завершения карьеры, в локомобиля было три владельца, а в 1990-х годах ему провели полномасштабную реставрацию, которая вернула ему прежний блеск. Хотя последний покупатель пожелал остаться инкогнито, известно, что паровой автомобиль передадут в одну из крупнейших специализированных коллекций паровой техники Великобритании – Saunders Steam Collection. Кроме того, владелец планирует время от времени вывозить его на различные шоу и ярмарки.

Фото: паровой “локомобиль” The Lion / Daily Mail/Associated Press