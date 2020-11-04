На аукціоні Bonhams продано відреставрований автомобіль-паротяг 1932 року випуску, відомий під назвою The Lion.

Слово “локомотив”, за визначенням – “машина (паровоз, тепловоз, електровоз), що рухається по рейках і призначена для пересування залізничних поїздів”. У цьому ж випадку воно передає лише першу частину значення, а другу частину, за визначенням, складає слово “автомобіль”. Таким чином, ми говоримо про “локо-мобіль”.

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Цікаво, що іспанською слово “локо” означає “божевільний” і також підходить для опису цього механічного монстра, божевільно гарного, величного і дорогого.

Передбачалось, що локомобіль The Lion, збудований компанією John Fowler & Co на початку 30-х років минулого століття, буде проданий за 1,2 мільйони фунтів стерлінгів, однак реальна ціна виявилась трохи нижчою – “усього” 900 тисяч фунтів стерлінгів або 1,17 мільйона доларів США.

Це один з чотирьох дорожніх локомотивів, побудованих, щоб приводити в дію різні атракціони на виставкових і ярмаркових майданчиках по всій Європі. На його позолочених бортах красується емблема першого власника – компанії Anderton & Rowlands. Паровий двигун локомобіля Lion розвиває максимальну потужність у 10 к.с., що є не надто значною величиною за сучасними мірками, однак цього цілком вистачало для виконання поставлених перед ним завдань.

Після завершення кар'єри, у локомобіля було три власника, а в 1990-х роках йому провели повномасштабну реставрацію, котра повернула йому колишній блиск. Хоча останній покупець побажав залишитись інкогніто, відомо, що паровий автомобіль передадуть в одну з найбільших спеціалізованих колекцій парової техніки Великобританії – Saunders Steam Collection. Крім того, власник планує час від часу вивозити його на різні шоу та ярмарки.

Фото: паровий “локомобіль” The Lion / Daily Mail/Associated Press