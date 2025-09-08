"Битки" из США немецкая полиция признала отходами и вернула в порт

На немецком контрольно-пропускном пункте вблизи Бад-Бентхайма инспекторы обнаружили на грузовике семь серьезно поврежденных автомобилей и мотоцикл. Как пишет presseportal.de, технику везли из Нидерландов в Эстонию.

Немецкая полиция подумала, что “битки” из США, которые в Украине считают вполне приличными автомобилями, ведь их восстанавливают и продают на рынке подержанных авто, на самом деле являются отходами. А к такому виду товара существуют специальные требования перевозок. После консультации с Федеральным агентством по охране окружающей среды (Umweltbundesamt) и голландскими органами по вопросам отходов грузовик вернули в Нидерланды.

Читайте также Армия Нидерландов отказалась от DAF и Scania

Работодатель приказал водителю продолжить поездку. Грузовик снова остановили на трассе A30 в направлении Ганновера. И снова вернули обратно. Полиция сопровождала грузовик обратно к границе и начала новое расследование.

По словам представителя полиции Мальте Хагшпиля, незаконные перевозки отходов в приграничном регионе является постоянной проблемой.

Затем в объявлениях будет звучать: не битые, не скрученные... Фото: polizei-nds.de

"Отходы должны транспортироваться и перерабатываться ответственно. Нарушение законодательства об отходах – это не мелочь; они могут нанести огромный вред окружающей среде", – отмечает Мальт Хагшпиль.

И хотя о назначении "отходов" не сообщается, вероятно, речь идет о бизнесе по ремонту выкупленных по цене лома автомобилей, что затем ремонтируются и перепродаются на вторичном рынке где-то в Молдове, Украине или других постсоветских регионах.