"Битки" зі США німецька поліція визнала відходами і повернула в порт

Німецька поліція перехопила автовоз з Нідерландів, що віз доставлені з США транспортні засоби. Уся техніка на напівпричепі зазнала серйозних пошкоджень в аваріях, пожежі або повені та була класифікована як відходи.
Визнані відходами побиті автомобілі з США німці не пустили до Естонії - Auto24

ФОТО: polizei-nds.de|

За тридев'ять земель привезені автівки визнані відходами, але їм буде даровано "друге життя"

Валентин Ожго
На німецькому контрольно-пропускному пункті поблизу Бад-Бентхайма інспектори виявили на вантажівці сім серйозно пошкоджених автомобілів та мотоцикл. Як пише presseportal.de, техніку везли з Нідерландів до Естонії.

Німецька поліція подумала, що “битки” зі США, які в Україні вважають цілком пристойними автомобілями, адже їх відновлюють та продають на ринку вживаних авто, насправді є відходами. А до такого виду товару існують спеціальні вимоги перевезень. Після консультації з Федеральним агентством з охорони навколишнього середовища (Umweltbundesamt) та голландськими органами з питань відходів вантажівку повернули до Нідерландів.

Роботодавець наказав водієві продовжити поїздку. Вантажівку знову зупинили на трасі A30 у напрямку Ганновера. І знову повернули. Поліція супроводжувала вантажівку назад до кордону та розпочала нове розслідування.

За словами речника поліції Мальте Хагшпіля, незаконні перевезення відходів у прикордонному регіоні є постійною проблемою.

Потім в оголошеннях звучатиме: не биті, не скручені... Фото: polizei-nds.de

"Відходи повинні транспортуватися та перероблятися відповідально. Порушення законодавства про відходи – це не дрібниця; вони можуть завдати величезної шкоди навколишньому середовищу", – зазначає Мальт Хагшпіль

І хоча про призначення "відходів" не повідомляється, ймовірно, мова йде про бізнес з ремонту викуплених за ціною брухту автомобілів, що потім ремонтуються й перепродуються на вторинному ринку десь в Молдові, Україні чи інших пострадянських регіонах.

