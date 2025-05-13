Укр
Ру

Армія Нідерландів відмовилась від DAF та Scania

Міноборони Нідерландів вперше за багаторічну схему оновлення автопарку силового відомства відмовилося від закупівель вантажівок DAF та Scania. Натомість відомство замовило майже 800 вантажівок Iveco.
Силовики Нідерландів законтрактували вантажівки Iveco, а не DAF та Scania - Auto24

ФОТО: IDV|

DAF та Scania поступилися місцем для вантажівок Iveco, які замовили для армії Нідерланди

Валентин Ожго
logo14 травня, 15:20
logo0
logo0 хв

Якщо бути точним, то згадане відомство законтрактувало 785 автомобілів Iveco. Виробником та прямим постачальником цієї партії машин є компанія Iveco Defence Vehicles (IDV), котра виграла конкурсну процедуру й повідомила про таку подію на своєму сайті.

Серед замовлених машин з колісною формулою 8×8 та 6×4 передбачається виготовлення трьох версій: тягач-напівпричіп, евакуатор та гаковий навантажувач із захищеними або незахищеними кабінами.

Читайте також Нідерланди закуповують тактичні машини Oshkosh JLTV для охорони берегів

Всі ці транспортні засоби мають бути поставлені виробником та введені в експлуатацію у 2027-2029 роках. Ймовірно, в замовлених вантажівках будуть використовуватися компоненти фірми Iveco T-Way, наступника моделі Trakker.

Варто відразу уточнити що контракт включає опціональну партію додаткових 785 транспортних засобів, оскільки раніше Міністерством оборони Нідерландів замовило в IDV 1283 машини MTV (багатоцільові тактичні машини). Це ще раз підтверджує перехід Iveco Defence Vehicles у статус провідного європейського виробника наземних військових платформ.

Читайте також Танки Т-70 модернізували в Нідерландах

Таким чином традиційна для Командування матеріально-технічних ресурсів та ІТ (COMMIT) Міністерства оборони Нідерландів схема постання вантажних автомобілів DAF і Scania, що безперервно діяла протягом кількох десятиліть, розірвана. Останнім часом дуже активно контрактувалася техніка Scania. Тільки у період з 2018 по 2024 роки армія отримала понад 3 тисячі вантажівок від шведського виробника, що розмістив свій головний завод у Нідерландах. Нині такі контракти вже у минулому.

Читайте також Iveco продає військовий підрозділ: хто покупець

Щоправда, це не означає, що виробник відмовився від розміщення замовлень у вітчизняних виробників. Тут дається взнаки те, що історично відомий Iveco як італійський бренд виробляють в багатьох європейських країнах.

Щобільше, в Нідерландах, в Амстердамі, зареєстрована компанія Iveco Group NV. Там же розміщена штаб-квартира головного інвестора компанії – холдингу Exor EV. Отож Iveco в основному платитиме свої податки у Нідерландах.

Читайте також Нідерланди вже вдруге замовляють для України самохідні гаубиці DITA

#Вантажівки #Новини #Автобізнес #Військова техніка #Перевезення #Iveco #Фото