Армія Нідерландів відмовилась від DAF та Scania

Якщо бути точним, то згадане відомство законтрактувало 785 автомобілів Iveco. Виробником та прямим постачальником цієї партії машин є компанія Iveco Defence Vehicles (IDV), котра виграла конкурсну процедуру й повідомила про таку подію на своєму сайті.

Серед замовлених машин з колісною формулою 8×8 та 6×4 передбачається виготовлення трьох версій: тягач-напівпричіп, евакуатор та гаковий навантажувач із захищеними або незахищеними кабінами.

Читайте також Нідерланди закуповують тактичні машини Oshkosh JLTV для охорони берегів

Всі ці транспортні засоби мають бути поставлені виробником та введені в експлуатацію у 2027-2029 роках. Ймовірно, в замовлених вантажівках будуть використовуватися компоненти фірми Iveco T-Way, наступника моделі Trakker.

Варто відразу уточнити що контракт включає опціональну партію додаткових 785 транспортних засобів, оскільки раніше Міністерством оборони Нідерландів замовило в IDV 1283 машини MTV (багатоцільові тактичні машини). Це ще раз підтверджує перехід Iveco Defence Vehicles у статус провідного європейського виробника наземних військових платформ.

Читайте також Танки Т-70 модернізували в Нідерландах

Таким чином традиційна для Командування матеріально-технічних ресурсів та ІТ (COMMIT) Міністерства оборони Нідерландів схема постання вантажних автомобілів DAF і Scania, що безперервно діяла протягом кількох десятиліть, розірвана. Останнім часом дуже активно контрактувалася техніка Scania. Тільки у період з 2018 по 2024 роки армія отримала понад 3 тисячі вантажівок від шведського виробника, що розмістив свій головний завод у Нідерландах. Нині такі контракти вже у минулому.

Читайте також Iveco продає військовий підрозділ: хто покупець

Щоправда, це не означає, що виробник відмовився від розміщення замовлень у вітчизняних виробників. Тут дається взнаки те, що історично відомий Iveco як італійський бренд виробляють в багатьох європейських країнах.

Щобільше, в Нідерландах, в Амстердамі, зареєстрована компанія Iveco Group NV. Там же розміщена штаб-квартира головного інвестора компанії – холдингу Exor EV. Отож Iveco в основному платитиме свої податки у Нідерландах.

Читайте також Нідерланди вже вдруге замовляють для України самохідні гаубиці DITA