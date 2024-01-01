Iveco продає військовий підрозділ: хто покупець

На хвилі зростання кампанії озброєння в Європі концерн планує взяти за свій воєнно-транспортний дивізіон Iveco Defence Vehicles (IDV) не менше 1,5 млрд євро. Про намір виставити на продаж цей підрозділ повідомив Bloomberg.

Висловлюється припущення, що можливим покупцем Defense Vehicles стане саме європейська компанія, хоча запропонований виробничий пакет є ласим шматком бізнесу для світових брендів. Однак італійці тут мають своє бачення і на пропозиції позаєвропейських покупців не пристануть.

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Свого часу Iveco філігранно ухилився від поглинання китайським концерном FAW та припинив співпрацю з американською Nikola. Причина не називається, але якась чи то недовіра, чи то нелюбов до чужоземців взяла гору. Тим паче в ході переговорного процесу італійці узріли нездоровий інтерес FAW, в якому проглядався ймовірний вплив на оборонну промисловість Італії та Франції.

IDV підписала контракт з МО Італії на постачання 1453 тактичних вантажівок IDV SMR6 у версіях 4×4, 8×8 та 10×10. Фото: IDV

Експерти Bloomberg прогнозують можливість переходу підрозділу у власність італійського виробника зброї Leonardo SpA, найбільшим акціонером якого є уряд Італії. Там переговори про купівлю ведуться, але сторони ніяк не можуть домовитися про ціну.

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Також Bloomberg посилається на експертів впливової італійської газети Corriere della Sera, які зі своїх джерел повідомили про ймовірність KNDS NV, BAE Systems Plc і Czechoslovak Group заволодіти цим підрозділом. Включають у список потенційних покупців військового дивізіону Iveco дуже гарні позиції Rheinmetall AG, чия присутність в Італії доволі відчутна.

МО Італії замовило 76 машин VBM Plus, з яких 60 у бойовій версії та 16 у протитанковій версії, інтегрованої логістичної підтримки та бойової підтримки. Фото: IDV

Однак ці чутки представники Iveco, Leonardo і Rheinmetall відмовилися коментувати. Тим часом дивізіон Iveco Defence Vehicles продовжує випуск техніки й веде подальші розробки спеціалізованих автомобілів для оборони та цивільного захисту. Нещодавно він розширив свої можливості в області штучного інтелекту та програмних технологій.

Чистий дохід Iveco від оборонних операцій зріс минулого року на 15% до 1,1 мільярда євро завдяки більшим обсягам і кращому асортименту продукції, повідомила компанія.