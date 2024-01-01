Безпілотний транспортер IDV Viking став дизель-електричним гібридом

Наземна універсальна багатоцільова платформа IDV Viking отримала гібридну силову установку та незалежну підвіску, що розроблені фахівцями IDV з автомобільної інженерії. Вони досягли найкращих у класі такої техніки співвідношень потужності до ваги машини.

Така інженерна гармонія дозволяє перевозити важчі корисні вантажі на більших швидкостях складною місцевістю. Про це йдеться на сайті виробника техніки IDV (Iveco Defence Vehicles).

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Це може бути транспортер для доставлення боєзапасу, продуктів, води та вивезення із зони бойових дій поранених. Є версії для спостереження, моніторингу, хімічної та радіологічної розвідки, вогневої підтримки тощо.

Viking зі стрілою для відеокамери та датчиків хімічного й радіаційного аналізу. Фото: IDV

Наземна система без екіпажу комплектується високотехнологічними системами озброєння, з-поміж яких станція дистанційного озброєння Kongsberg RS4 і 70-мм ракети з лазерним наведенням Thales. Ведення вогню на ураження ворога також дистанційне.

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Оператор за допомогою отриманого зображення з камери може вибирати ціль і з допомогою системи наведення відкривати вогонь по ворогу чи його техніці. RS4 знаходиться в середині сімейства нових дистанційних станцій і є найпопулярнішою у світі дистанційною системою озброєння з покращеним програмним забезпеченням.

RS4 – це фактично людина-машина для дистанційного ведення вогню. Фото: Kongsberg

У складі цього комплексу може бути 12,7-мм кулемет M2 Browning або 40-мм автоматичний гранатомет (AGL), Mk19, H&K 40 або GD-OTS Mk47 Striker. Може стояти також кулемет M240/M249 7,62/5,56 мм як зброя на додаток до 12,7 або 40-мм системи AGL.

Можна порівняти габарити Viking відносно Land Rover Defender. Фото: twimg.com

Протитанкова ракета Javelin також є можливим рішенням вторинної зброї. Боєкомплект двох основних видів зброї становить 400 зарядів для кулемета або 200 гранат для АГЛ.

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Цей безпілотний наземний транспортний засіб (UGV) має велику платформу для вантажів та надбудови (2,2 x 1,8 м), де можна розмістити поклажу вагою 750 кг. Це важливо для проведення розвідувальних операцій, матеріально-технічної підтримки або швидкого розгортання озброєння в зонах конфлікту.

Можна конфігурувати будь-яку надбудову. Фото: IDV

Гібридна дизель-електрична силова система безпілотника (довжина 3 м, висота 1,3 м та ширина 1,8 метра) забезпечує запас ходу 20 км на електричному приводі та 250 км у гібридному режимі, що дозволяє здійснювати непомітні ворогу операції.