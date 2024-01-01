Беспилотный транспортер IDV Viking стал дизель-электрическим гибридом

Наземная универсальная многоцелевая платформа IDV Viking получила гибридную силовую установку и независимую подвеску, разработанные специалистами IDV по автомобильной инженерии. Они достигли лучших в классе такой техники соотношений мощности к весу машины.

Такая инженерная гармония позволяет перевозить тяжелые полезные грузы на больших скоростях по сложной местности. Об этом говорится на сайте производителя техники IDV (Iveco Defence Vehicles).

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Это может быть транспортер для доставки боезапаса, продуктов, воды и вывоза из зоны боевых действий раненых. Есть версии для наблюдения, мониторинга, химической и радиологической разведки, огневой поддержки и тому подобное.

Viking со стрелой для видеокамеры и датчиков химического и радиационного анализа. Фото: IDV

Наземная система без экипажа комплектуется высокотехнологичными системами вооружения, среди которых станция дистанционного вооружения Kongsberg RS4 и 70-мм ракеты с лазерным наведением Thales. Ведение огня на поражение врага также дистанционное.

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Оператор с помощью полученного изображения с камеры может выбирать цель и с помощью системы наведения открывать огонь по врагу или его технике. RS4 находится в середине семейства новых дистанционных станций и является самой популярной в мире дистанционной системой вооружения с улучшенным программным обеспечением.

RS4 – это фактически человек-машина для дистанционного ведения огня. Фото: Kongsberg

В составе этого комплекса может быть 12,7-мм пулемет M2 Browning или 40-мм автоматический гранатомет (AGL), Mk19, H&K 40 или GD-OTS Mk47 Striker. Может стоять также пулемет M240/M249 7,62/5,56 мм как оружие в дополнение к 12,7 или 40-мм системе AGL.

Можно сравнить габариты Viking относительно Land Rover Defender. Фото: twimg.com

Противотанковая ракета Javelin также является возможным решением вторичного оружия. Боекомплект двух основных видов оружия составляет 400 зарядов для пулемета или 200 гранат для АГЛ.

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Это беспилотное наземное транспортное средство (UGV) имеет большую платформу для грузов и надстройки (2,2 x 1,8 м), где можно разместить поклажу весом 750 кг. Это важно для проведения разведывательных операций, материально-технической поддержки или быстрого развертывания вооружения в зонах конфликта.

Можно конфигурировать любую надстройку. Фото: IDV

Гибридная дизель-электрическая силовая система беспилотника (длина 3 м, высота 1,3 м и ширина 1,8 метра) обеспечивает запас хода 20 км на электрическом приводе и 250 км в гибридном режиме, что позволяет осуществлять незаметные врагу операции.