Война в Украине побудила правительства многих стран внедрить в парк оборонных ведомств новые машины, технологии и системы вооружения, в том числе роботизированные.

Директор по продажам эстонской робототехнической компании Milrem Robotics Патрик Шеперд на выставке и конференции беспилотных систем UMEX 2024 в Национальном выставочном центре Абу-Даби (ADNEC) подчеркнул, что украинские транспортные средства производства их компании в основном имеют грузовое, медицинское, эвакуационное и инженерное исполнение. Однако этого мало, поскольку ВСУ нуждаются и в других роботизированных машинах.

"Мы разрабатываем минную версию для Украины. Возможно, наша боевая версия будет развернута в Украине где-то в середине 2024 года, но это еще не окончательно", – уточнил Патрик Шеперд.

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Этот прогноз озвучен на фоне небывалого роста спроса изделий ведущего европейского разработчика робототехники и автономных систем. Заказы посыпались отовсюду. Пример показало Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов, что сформировало заявку сразу на 20 боевых гусеничных роботизированных боевых машин RCV и 40 беспилотных наземных машин UGV THeMIS, которые очень результативно показали себя в Украине.

Специалисты Milrem Robotics проводят обучение украинских военных на всех типах своих дистанционно управляемых транспортеров переднего края, поступающих в ВСУ. Фото: Milrem

Как помните первые гусеничные беспилотные платформы THeMIS поступили в Украину еще в августе 2022 года. В общей сложности Milrem Robotics доставила в Украину 14 беспилотников THeMIS. Из этого числа семь систем предназначены для перевозки грузов и эвакуации раненых (CASEVAC), а остальные семь оборудованы системами разминирования от французского CNIM.

В декабре 2023 года Milrem Robotics и Украинский оборонпром подписали соглашение о начале создания роботизированных оборонных систем нового поколения. Здесь сотрудничество основывается на интеграции опыта Украины с поля боя в действующие роботизированные и автономные системы Milrem Robotics. На этой основе будут разрабатываться новые продукты по созданию пилотируемых и беспилотных систем.

Боевые роботизированные машины Type-X для поддержки механизированных подразделений повышают боеспособность войск и снижают риск потерь личного состава. Фото: Milrem

Уже начаты исследования по производству THeMIS Combat (HMG с противотанковыми возможностями), Combat Engineering (обнаружение мин и разминирование), беспилотных наземных транспортных средств CASEVAC и другой продукции Milrem Robotics, которые впоследствии будут использоваться в Украине.