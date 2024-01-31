Війна в Україні спонукала уряди багатьох країн до впровадження у парк оборонних відомств нових машин, технологій і систем озброєння, у тому числі роботизованих.

Директор з продажу естонської робототехнічної компанії Milrem Robotics Патрік Шеперд на виставці та конференції безпілотних систем UMEX 2024 у Національному виставковому центрі Абу-Дабі (ADNEC) підкреслив, що українські транспортні засоби виробництва їх компанії в основному мають вантажне, медичне евакуаційне та інженерне виконання. Однак цього замало, адже ЗСУ потребують й інших роботизованих машин.

"Ми розробляємо мінну версію для України. Можливо, наша бойова версія буде розгорнута в Україні десь в середині 2024 року, але це ще не остаточно", - уточнив Патрік Шеперд.

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Цей прогноз озвучено на фоні небувало зростання попиту техніки провідного європейського розробника робототехніки та автономних систем. Замовлення посипалися звідусіль. Приклад показало Міністерство оборони Об’єднаних Арабських Еміратів, що сформувало заявку відразу на 20 бойових гусеничних роботизованих бойових машин RCV і 40 безпілотних наземних машин UGV THeMIS, які дуже результативно показали себе в Україні.

Спеціалісти Milrem Robotics проводять навчання українських військових на всіх типах своїх дистанційно керованих транспортерів переднього краю, що надходять до ЗСУ. Фото: Milrem

Як пригадуєте, перші гусеничні безпілотні платформи THeMIS надійшли в Україну ще у серпні 2022 року. Загалом Milrem Robotics доставила в Україну 14 безпілотників THeMIS. З цього числа сім систем призначені для перевезення вантажів та евакуації поранених (CASEVAC), а решта сім обладнано системами розмінування від французького CNIM.

А у грудні 2023 року Milrem Robotics та Український оборонпром підписали угоду про початок створення роботизованих оборонних систем нового покоління. Тут співпраця базується на інтеграції досвіду України з поля бою в чинні роботизовані й автономні системи Milrem Robotics. На цій основі розроблятимуться нові продукти для створення пілотованих і безпілотних систем.

Бойові роботизовані машини Type-X для підтримки механізованих підрозділів підвищують боєздатність військ і знижують ризик втрат особового складу. Фото: Milrem

Вже розпочато дослідження для виробництва THeMIS Combat (HMG з протитанковими можливостями), Combat Engineering (виявлення мін і розмінування), безпілотних наземних транспортних засобів CASEVAC та іншої продукції Milrem Robotics, що згодом будуть використовуватися в Україні.