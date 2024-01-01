Iveco продает военное подразделение: кто покупатель

На волне роста кампании вооружения в Европе концерн планирует взять за свой военно-транспортный дивизион Iveco Defence Vehicles (IDV) не менее 1,5 млрд евро. О намерении выставить на продажу это подразделение сообщил Bloomberg.

Высказывается предположение, что возможным покупателем Defense Vehicles станет именно европейская компания, хотя предложенный производственный пакет является лакомым куском бизнеса для мировых брендов. Однако итальянцы здесь имеют свое видение и на предложения внеевропейских покупателей не согласятся.

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В свое время Iveco филигранно уклонился от поглощения китайским концерном FAW и прекратил сотрудничество с американской Nikola. Причина не называется, но какое-то то ли недоверие, то ли нелюбовь к чужеземцам взяла верх. Тем более в ходе переговорного процесса итальянцы увидели нездоровый интерес FAW, в котором просматривалось вероятное влияние на оборонную промышленность Италии и Франции.

IDV подписала контракт с МО Италии на поставку 1453 тактических грузовиков IDV SMR6 в версиях 4×4, 8×8 и 10×10. Фото: IDV

Эксперты Bloomberg прогнозируют возможность перехода подразделения в собственность итальянского производителя оружия Leonardo SpA, крупнейшим акционером которого является правительство Италии. Там переговоры о покупке ведутся, но стороны никак не могут договориться о цене.

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Также Bloomberg ссылается на экспертов влиятельной итальянской газеты Corriere della Sera, которые из своих источников сообщили о вероятности KNDS NV, BAE Systems Plc и Czechoslovak Group завладеть этим подразделением. Включают в список потенциальных покупателей военного дивизиона Iveco очень хорошие позиции Rheinmetall AG, чье присутствие в Италии довольно ощутимо.

МО Италии заказало 76 машин VBM Plus, из которых 60 в боевой версии и 16 в противотанковой версии, интегрированной логистической поддержки и боевой поддержки. Фото: IDV

Однако эти слухи представители Iveco, Leonardo и Rheinmetall отказались комментировать. Тем временем дивизион Iveco Defence Vehicles продолжает выпуск техники и ведет дальнейшие разработки специализированных автомобилей для обороны и гражданской защиты. Недавно он расширил свои возможности в области искусственного интеллекта и программных технологий.

Чистый доход Iveco от оборонных операций вырос в прошлом году на 15% до 1,1 миллиарда евро благодаря большим объемам и лучшему ассортименту продукции, сообщила компания.