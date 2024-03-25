Правительство Бельгии подтвердило сообщения в СМИ о передаче трех сотен бронированных автомобилей Iveco LMV Lynx (Рысь) и минных разминировщиков Киеву на безвозмездной основе.

Очередной транш транспортных средств в рамках инициативы BELEUX, созданной Нидерландами и Бельгией, по стоимости составляет 412 млн евро. В пакете с Iveco LMV (Light Multirole Vehicle - легкая многоцелевая машина) прибудет три минные охотники.

Легкие бронированные Iveco LMV сошли с кульманов КБ Iveco Defence Vehicles. Это один из немногих броневиков в новейшей истории Европы. Машину с усиленной бронезащитой от стрелкового оружия и минных, снарядных или бомбовых осколков поставили в серийное производство в 2001 году.

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Броневик применяется как патрульное, разведывательное, сопроводительное, эвакуационное или связное транспортное средство переднего края. Машина выносливая и быстрая. В моторной нише стоит турбодизельный двигатель IVECO F1D на 185 л.с., к которой присоединили 6-ступенчатую автоматическую КПП.

Итальянская версия Iveco LMV. Фото: Iveco

Всего было изготовлено более 10 тысяч автомобилей такого исполнения. Они довольно распространены на европейском континенте, стоят на вооружении многих армий. Как отмечает бельгийское издание Shephardmedia, более 4000 LMV1 было продано в 15 стран, включая Италию, которая заказала более 2000 таких машин.

Кстати, такие машины имеют даже российские оккупационные войска. Польские эксперты из издания Defence24 уточнили, что эти броневики под названием "Рысь" находятся на вооружении российской армии. Там Lynx/Рысь производило СП MWPS, образованное российским подразделением Iveco и концерном Oboronserwis. К началу войны было произведено и поставлено в вооруженные силы России около 425 машин Lynx/Рысь.

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Второй пакет предусматривает закупку бронированных санитарных машин. Это будет в рамках совместной инициативы стран Бенилюкса. Их модернизируют, а затем передадут в Украину. Правда, количество не уточняется.

Салон бронированной многоцелевой "Рыси" несколько спартанский, но здесь не до роскоши. Фото из открытых источников

О сроках поставки в обоих случаях также информации не поступало. Однако, как предполагают эксперты, с Iveco LMV это должно произойти в ближайшее время, поскольку многоцелевые "Рыси" находятся в хорошем техническом состоянии.

Из других источников стало известно, что в нынешнем году бельгийская поддержка Украине достигнет 575,7 миллиона евро. И это не все, будет значительно больше. По сообщению Министерства международных дел, внешней торговли и сотрудничества, министр Дедондер в разговоре с украинским коллегой сообщила, что Бельгия предоставит Украине 611 млн евро военной помощи от Украинского фонда.