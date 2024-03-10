На выставке DIMDEX 2024 в Дохе бельгийская компания John Cockerill Defense демонстрирует свою усовершенствованную боевую машину-невидимку Cockerill iX с дистанционно управляемой инновационной системой защиты от дронов.

Предложенное решение John Cockerill Defense (JCD) для борьбы с дронами уже прошло двухнедельные тщательные испытания в Болгарии. Отрабатывались методы борьбы с БПЛА различных размерных групп и тактико-технических характеристик и возможностей, в т.ч. с чрезвычайно высокими скоростями полета.

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В основе разработанной новой методики огневого поражения БПЛА лежит система автоматического отслеживания. Там использован самый современный искусственный интеллект для выявления целей и прогнозирования их движения. Разработанная методика сработала на отлично. В этом удалось убедиться во время испытаний.

Такая технология искусственного интеллекта ранее была проверена в наземных системах и теперь ее адаптировали для воздушных угроз. Для этого прорабатывали алгоритмы уничтожения воздушных целей в тандеме с передовыми баллистическими боеприпасами (ПРО), что обеспечило хорошую результативность.

Бельгийцы предложили универсальное решение для защиты от растущей угрозы беспилотных летательных аппаратов БПЛА. Cockerill® iX с уникальными возможностями перехвата воздушных целей и модульной системой с несколькими вооружениями представляет революционный инструмент силам территориальной обороны. Это позволяет поражать и нейтрализовать угрозы, прежде чем они смогут достичь своих целей.

В испытаниях Cockerill iX продемонстрировал свою чрезвычайную маневренность и точность, поражая цели на скоростях более 120 км/ч.

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Автомобиль разработан как для дорог, так и для бездорожья. iX может развивать скорость до 200 км/ч на дорогах и 160 км/ч в условиях пустыни. Запас хода - 600 км. Имея гибридный термоэлектрический двигатель, он разгоняется от 0 до 100 км/ч менее чем за шесть секунд.