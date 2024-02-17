Канадский производитель бронетехники Roshel, чьи бронированные "Сенаторы" уже хорошо известны в Украине, начал на базе этих машин выпуск пикапов для противодействия БПЛА.

Подсказку о необходимости пикапов именно для мобильных огневых групп, защищающих небо от шахедов, дала российско-украинская война.

Опыт украинских Сил обороны показал огромнейшее значение автомобилей типа pickup truck. И в компании Roshel на это отреагировали.

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Статистика показывает, что все введенные в эксплуатацию Силами обороны Украины пикапы имеют гражданское назначение и приспособлены к военным потребностям. Минимальное переоборудование с установкой в кузове турели под крупнокалиберный пулемет позволяет использовать машину в боевых операциях. Однако при всех положительных решениях, это все-таки гражданский автомобиль, салон которого не в состоянии защитить даже от пуль обычного стрелкового оружия.

При использовании пикапа любого производителя во фронтовых условиях защиты от осколков снарядов или мин внедорожник не имеет. Даже пули с калибром 7,62 мм прошивают салон насквозь. О наезде на противопехотную мину, не говоря уже о противотанковой, вообще речь не идет – наделает горя экипажу любого пикапа.

Проанализировав реалии штурмовых отрядов и мобильных зенитных групп, инженеры Roshel оперативно разработали и уже изготовили пикап Roshel Senator MRAP. Получилось хорошо, добротно и надежно.

Подробное описание машины отсутствует. Однако даже по тем нескольким фотографиям и коротким пояснениям можно понять, что базовой частью для охотника за шахедами и всякими БПЛА стал уже знакомый "Сенатор", построенный на шасси Ford F-серии. Очевидно, автомобиль сохранил все ходовые и силовые свойства броневика Senator, кроме вместимости в кабине и десантном отсеке (2+10).

Салон здесь обрезан для кузова открытого типа. Грузовая платформа получила легкий, но прочный каркас – можно использовать тент и укрыть груз. При транспортировке личного состава каракас удобен для перевозки солдат стоя – ограждение, плюс есть за что держаться.

Подходит такой кузов и для установки пилона с пулеметной турелью. Для пулеметчика решение с каркасом вообще очень выгодно – при стрельбе по воздушным или наземным целям упор для спины повышает результативность ведения огня. Вроде мелочь, но удобно.

Впрочем, в кузове спокойно можно разместить гранатомет и даже миниустановку реактивного огня.

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Средняя часть с 4-дверной кабиной (2+3) и передняя часть с капотной моторной нишей остались практически без изменений – Senator да и только. Но уже в исполнении pick up.

Таким образом, Roshel сделал пикап для боевого зенитного подразделения, штурмовой группы или разведывательно-рейдового отряда с наилучшей защитой в классе техники pickup truck. Современные вызовы российско-украинской войны заставляют большинство армий мира пересматривать такие потребности.

Производители и разработчики мгновенно реагируют на такие запросы и быстро создают нужное для оборонных ведомств, что и доказал Roshel. Канадский производитель, на заводе которого работает много давно осевших там украинцев, в ответ на вызовы современности и потребности силовых структур наладил ежемесячный выпуск до 140 бронированных машин различных модификаций. Это в несколько раз больше, чем два года назад.

Фото: Roshel