Канадський виробник бронетехніки Roshel, чиї броньовані "Сенатори" вже добре відомі в Україні, розпочав на базі цих машин випуск пікапів для протидії БПЛА.

Підказку щодо потреби пікапів саме для мобільних вогневих груп, що захищають небо від шахедів, дала російсько-українська війна.

Досвід українських Сил оборони засвідчив величезне значення автомобілів типу pickup truck. І у компанії Roshel на це відреагували.

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Статистика показує, що усі введені в експлуатацію Силами оборони України пікапи мають цивільне призначення й пристосовані до воєнних потреб. Мінімальне переобладнання з установкою в кузові турелі для великокаліберного кулемета дозволяє використовувати машину у бойових операціях. Однак при всіх позитивних рішеннях, це все-таки цивільний автомобіль, салон якого не в змозі захистити навіть від куль звичайної стрілецької зброї.

При використанні пікапа будь-якого виробника в фронтових умовах захисту від уламків снарядів чи мін позашляховик немає. Навіть кулі з калібром 7,62 мм прошивають салон наскрізь. Про наїзд на протипіхотну міну, не кажучи вже про протитанкову, взагалі мова не йде – наробить горя екіпажу будь-якого пікапа.

Проаналізувавши реалії штурмових загонів та мобільних зенітних груп, інженери Roshel оперативно розробили і вже виготовили пікап Roshel Senator MRAP. Вийшло гарно, добротно і надійно.

Детальний опис машини відсутній, є тільки фото. Однак навіть по тих кількох світлинах та коротких поясненнях можна зрозуміти, що базовою частиною для мисливця за шахедами та усілякими БПЛА став уже знайомий "Сенатор", збудований на шасі Ford F-серії. Вочевидь, автомобіль зберіг усі ходові та силові властивості броньовика Senator, окрім місткості в кабіні та десантному відсіку (2+10).

Салон тут обрізаний для кузова відкритого типу. Вантажна платформа отримала легкий, але міцний каркас – можна використовувати тент і вкрити вантаж. При транспортуванні особового складу каркас зручний для перевезення солдатів стоячи – огородження, плюс є за що триматися.

Підходить такий кузов і для встановлення пілона з кулеметною туреллю. Для кулеметника рішення з каркасом взагалі дуже вигідно – при стрільбі по повітряних або наземних цілях упор для спини підвищує результативність ведення вогню. Наче дрібниця, але зручно.

Втім, в кузові можна спокійно розмістити гранатомет і навіть мініустановку реактивного вогню.

Середня частина з 4-дверною кабіною (2+3) та передня частина з капотною моторною нішею залишилися практично без змін – Senator та й годі. Але уже в виконанні pick up.

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Таким чином, Roshel зробив пікап для бойового зенітного підрозділу, штурмової групи чи розвідувально-рейдового загону з найкращим захистом у класі техніки pickup truck. Сучасні виклики російсько-української війни змушують більшість армій світу переглядати такі потреби.

Виробничники та розробники миттєво реагують на такі запити й швидко створюють потрібне для оборонних відомств, що і довів Roshel. Канадський виробник, на заводі якого працює багато давно осілих там українців, у відповідь на виклики сучасності та потреби силових структур налагодив щомісячний випуск до 140 броньованих машин різних модифікацій. Це у кілька разів більше, ніж два роки тому.

Фото: Roshel