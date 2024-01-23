У центрі столиці на схилах Дніпра команда "Повернись живим" вручила посланцям мобільних вогневих груп одного з зенітно-кулеметних батальйонів Сил оборони велику партію пікапів.
Якщо бути точним, то мисливцям за шахедами передано відразу 11 пікапів Mitsubishi L200. Усі автомобілі з нульовим пробігом.
Машини мають білу кольористику й до завершення зими не потребують камуфляжного фарбування.
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Автомобілі зенітних мобільних груп укомплектували потужними прожекторами та тепловізійною оптикою. Це суттєво підсилить боєздатність і допоможе збивати російські дрони.
У кузов кожного пікапа L200, про технічні характеристики яких редакція Авто24 вже не раз писала, покладено додатковий комплект шин, а в салони – коробки з необхідною електронікою та обладнанням.
Повний перелік переданого мобільним групам:
- 11 нових повнопривідних пікапів;
- 44 додаткові шини;
- 15 тепловізійних прицілів з кріпленнями до кулеметів;
- 15 монокулярів;
- 10 пошукових прожекторів;
- 15 лазерних указок для підсвічування цілі;
- 10 генераторів;
- 10 портативних зарядних станцій;
- 11 автомобільних рацій;
- 10 портативних рацій;
- 10 терміналів Starlink і роутерів.
Автомобілі та обладнання для комплектації машин мобільних вогневих груп обійшлися у 13 621 450,4 грн. Цю суму задонатила "Укрнафта".