У центрі столиці на схилах Дніпра команда "Повернись живим" вручила посланцям мобільних вогневих груп одного з зенітно-кулеметних батальйонів Сил оборони велику партію пікапів.

Якщо бути точним, то мисливцям за шахедами передано відразу 11 пікапів Mitsubishi L200. Усі автомобілі з нульовим пробігом.

Машини мають білу кольористику й до завершення зими не потребують камуфляжного фарбування.

Читайте також Допомога ЗСУ: які пікапи купують в Україні

Автомобілі зенітних мобільних груп укомплектували потужними прожекторами та тепловізійною оптикою. Це суттєво підсилить боєздатність і допоможе збивати російські дрони.

У кузов кожного пікапа L200, про технічні характеристики яких редакція Авто24 вже не раз писала, покладено додатковий комплект шин, а в салони – коробки з необхідною електронікою та обладнанням.

Повний перелік переданого мобільним групам:

11 нових повнопривідних пікапів;

44 додаткові шини;

15 тепловізійних прицілів з кріпленнями до кулеметів;

15 монокулярів;

10 пошукових прожекторів;

15 лазерних указок для підсвічування цілі;

10 генераторів;

10 портативних зарядних станцій;

11 автомобільних рацій;

10 портативних рацій;

10 терміналів Starlink і роутерів.

Автомобілі та обладнання для комплектації машин мобільних вогневих груп обійшлися у 13 621 450,4 грн. Цю суму задонатила "Укрнафта".