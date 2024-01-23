В центре столицы на склонах Днепра команда "Вернись живым" вручила посланцам мобильных огневых групп одного из зенитно-пулеметных батальонов Сил обороны большую партию пикапов.
Если быть точным, то охотникам за шахедами передано сразу 11 пикапов Mitsubishi L200. Все автомобили с нулевым пробегом.
Машины имеют белую расцветку и до завершения зимы не нуждаются в камуфляжной покраске.
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Автомобили зенитных мобильных групп укомплектовали мощными прожекторами и тепловизионной оптикой. Это существенно усилит боеспособность и поможет сбивать российские дроны.
В кузов каждого пикапа L200, о технических характеристиках которых редакция Авто24 уже не раз писала, положен дополнительный комплект шин, а в салоны – коробки с необходимой электроникой и оборудованием.
Полный перечень переданного мобильным группам:
- 11 новых полноприводных пикапов;
- 44 дополнительные шины;
- 15 тепловизионных прицелов с креплениями к пулеметам;
- 15 монокуляров;
- 10 поисковых прожекторов;
- 15 лазерных указок для подсветки цели;
- 10 генераторов;
- 10 портативных зарядных станций;
- 11 автомобильных раций;
- 10 портативных раций;
- 10 терминалов Starlink и роутеров.
Автомобили и оборудование для комплектации машин мобильных огневых групп обошлись в 13 621 450,4 грн. Эту сумму задонатила "Укрнафта".