В центре столицы на склонах Днепра команда "Вернись живым" вручила посланцам мобильных огневых групп одного из зенитно-пулеметных батальонов Сил обороны большую партию пикапов.

Если быть точным, то охотникам за шахедами передано сразу 11 пикапов Mitsubishi L200. Все автомобили с нулевым пробегом.

Машины имеют белую расцветку и до завершения зимы не нуждаются в камуфляжной покраске.

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Автомобили зенитных мобильных групп укомплектовали мощными прожекторами и тепловизионной оптикой. Это существенно усилит боеспособность и поможет сбивать российские дроны.

В кузов каждого пикапа L200, о технических характеристиках которых редакция Авто24 уже не раз писала, положен дополнительный комплект шин, а в салоны – коробки с необходимой электроникой и оборудованием.

Полный перечень переданного мобильным группам:

11 новых полноприводных пикапов;

44 дополнительные шины;

15 тепловизионных прицелов с креплениями к пулеметам;

15 монокуляров;

10 поисковых прожекторов;

15 лазерных указок для подсветки цели;

10 генераторов;

10 портативных зарядных станций;

11 автомобильных раций;

10 портативных раций;

10 терминалов Starlink и роутеров.

Автомобили и оборудование для комплектации машин мобильных огневых групп обошлись в 13 621 450,4 грн. Эту сумму задонатила "Укрнафта".