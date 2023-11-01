Мобильные отряды противовоздушной обороны Киевщины получили от областной военной администрации почти полсотни пикапов для борьбы с "шахедами" и другими беспилотными дронами-камикадзе.

Всего защитникам неба передано 45 новых автомобилей Mitsubishi L 200. Все машины дополнительно оборудованы пулеметными турелями, которые незаменимы для ведения круговой стрельбы по вражеским целям.

"Во время тревоги у мобильных огневых групп сил ПВО есть считанные минуты, чтобы собраться для выполнения боевой задачи. Когда украинские военные сбивают враждебную цель в небе, мы ими гордимся. И невероятно благодарны за сохранившиеся жизни и дома. А они искренне радуются, когда получают от нас необходимо оснащение. То, без чего крайне тяжело быть быстрыми, мобильными и уничтожать российские дроны или ракеты", – поделился впечатлениями глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

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Автомобили уже задействованы в антишахедских операциях. Кроме машин, воинам-зенитчикам передано много другого нужного имущества.

Список переданного мобильным группам ПВО оборудования:

бинокли

Starlink

генераторы

рации

тепловизоры

лазерные подсветки

быстросъемные крепления для прицелов

экшн-камеры

смартфоны

электронные планшеты

палатки.

Техника и оборудование для мобильных групп ПВО Киевщины. Фото: Киевская ОВА

В сообщении главы Киевской ОВА на странице в Facebook отмечено, что половина этих автомобилей поступила от официального импортера BMW Group в Украину компании "АВТ Бавария" и в ближайшее время BMW Group планирует нашим защитникам передать еще 20 автомобилей.