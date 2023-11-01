Мобільні загони протиповітряної оборони Київщини отримали від обласної військової адміністрації майже півсотні пікапів для боротьби з "шахедами" та іншими ворожими безпілотними дронами-камікадзе.

Всього захисникам неба передано 45 новеньких автомобілів Mitsubishi L 200. Усі машини додатково обладнані кулеметними турелями, які незамінні для ведення кругової стрільби по ворожим цілям.

"Під час тривоги у мобільних вогневих груп сил ППО є лічені хвилини, щоб зібратися для виконання бойового завдання. Коли українські військові збивають ворожу ціль у небі, ми ними пишаємося. І неймовірно вдячні за збережені життя та домівки. А вони щиро радіють, коли отримують від нас необхідне оснащення. Те, без чого вкрай важко бути швидкими, мобільними та знищувати російські дрони чи ракети", – поділився враженнями очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

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Автомобілі вже задіяні в антишахедських операціях. Окрім машин, воїнам-зенітникам передано багато іншого потрібного майна.

Перелік переданого мобільним групам ППО обладнання:

біноклі

Starlink

генератори

рації

тепловізори

лазерні підсвітки

швидкозйомні кріплення для прицілів

екшн-камери

смартфони

електронні планшети

намети.

Техніка, обладнання та устаткування для мобільних груп ППО Київщини. Фото: Київська ОВА

У повідомлення глави Київської ОВА на сторінці в Facebook зазначено, що половина цих автівок надійшла від офіційного імпортера BMW Group в Україні компанії "АВТ Баварія" і найближчим часом BMW Group планує нашим захисникам передати ще 20 автівок.