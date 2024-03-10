На виставці DIMDEX 2024 в Досі бельгійська компанія John Cockerill Defense демонструє свою удосконалену бойову машину-невидимку Cockerill iX з дистанційно керованою інноваційною системою захисту від дронів.

Запропоноване рішення John Cockerill Defense (JCD) для боротьби з дронами вже пройшло двотижневі ретельні випробування у Болгарії. Відпрацьовувалися методи боротьби з БПЛА різних розмірних груп і тактико-технічних характеристик та можливостей, у т.ч. з надзвичайно високими швидкостями польоту.

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В основі розробленої нової методики вогневого ураження БПЛА лежить система автоматичного відстеження. Там використано найсучасніший штучний інтелект для виявлення цілей і прогнозування їхнього руху. Розроблена методика спрацювала на відмінно. В цьому вдалося переконатися під час випробувань.

Така технологія штучного інтелекту раніше була перевірена в наземних системах і тепер її адаптували для повітряних загроз. Для цього опрацьовували алгоритми знищення повітряних цілей в тандемі з передовими балістичними боєприпасами (ПРО), що забезпечило гарну результативність.

Бельгійці запропонували універсальне рішення для захисту від зростаючої загрози безпілотних літальних апаратів БПЛА. Cockerill® iX з унікальними можливостями перехоплення повітряних цілей та модульною системою з декількома озброєннями представляє революційний інструмент силам територіальної оборони. Це дозволяє вражати та нейтралізувати загрози, перш ніж вони зможуть досягти своїх цілей.

У випробуваннях Cockerill iX продемонстрував свою надзвичайну маневровість і точність, вражаючи цілі на швидкостях понад 120 км/год.

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Автомобіль розроблений як для доріг, так і для бездоріжжя. iX може розвивати швидкість до 200 км/год на дорогах і 160 км/год в умовах пустелі. Запас ходу - 600 км. Маючи гібридний термоелектричний двигун, він розганяєтеся від 0 до 100 км/год менш ніж за шість секунд.