Уряд Бельгії підтвердив повідомлення в ЗМІ про передачу трьох сотень броньованих автомобілів Iveco LMV Lynx (Рись) та мінних розміновувачів Києву на безоплатній основі.

Черговий транш транспортних засобів в рамках ініціативи BELEUX, створеної Нідерландами та Бельгією, за вартістю становить 412 млн євро. В пакеті з Iveco LMV (Light Multirole Vehicle - легка багатоцільова машина) прибуде три мінні мисливці.

Легкі броньовані Iveco LMV зійшли з кульманів КБ Iveco Defence Vehicles. Це один з небагатьох броньовиків у новітній історії Європи. Машину з посиленим бронезахистом від стрілецької зброї та мінних, снарядних чи бомбових уламків поставили у серійне виробництво у 2001 році.

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Броньовик застосовується як патрульний, розвідувальний, супровідний, евакуаційний чи зв’язковий транспортний засіб переднього краю. Машина витривала й прудка. В моторній ніші стоїть турбодизельним двигуном IVECO F1D на 185 к.с., до якої приєднали 6-ступеневу автоматичну КПП.

Італійська версія Iveco LMV. Фото: Iveco

Всього було виготовлено понад 10 тисяч автомобілів такого виконання. Вони доволі поширені на європейському континенті, стоять на озброєнні багатьох армій. Як зазначає бельгійське видання Shephardmedia, понад 4000 LMV1 було продано в 15 країн, включаючи Італію, яка замовила понад 2000 таких машин.

До речі, такі машини мають навіть російські окупаційні війська. Польські експерти з видання Defence24 уточнили, що ці броньовики під назвою "Рысь" перебувають на озброєнні російської армії. Там Lynx/Рысь виробляло СП MWPS, утворене російським підрозділом Iveco і концерном Oboronserwis. До початку війни було вироблено і поставлено у збройні сили Росії близько 425 машин Lynx/ Рысь.

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Другий пакет передбачає закупівлю броньованих санітарних машин. Це буде в рамках спільної ініціативи країн Бенілюксу. Їх модернізують, а потім передадуть в Україну. Щоправда, кількість не уточняється.

Салон броньованої багатоцільової "Рисі" дещо спартанський, але тут не до розкоші. Фото з відкритих джерел

Про терміни постачання в обох випадках також інформації не надходило. Однак, як передбачають експерти, з Iveco LMV це має статися найближчим часом, оскільки багатоцільові "Рисі" перебувають в доброму технічному стані.

З інших джерел стало відомо, що в нинішньому році бельгійська підтримка Україні досягне 575,7 мільйона євро. І це не все, буде значно більше. За повідомленням Міністерства міжнародних справ, зовнішньої торгівлі та співробітництва, міністр Дедондер у розмові з українським колегою повідомила, що Бельгія надасть Україні 611 млн євро військової допомоги від Українського фонду.