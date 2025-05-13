Армия Нидерландов отказалась от DAF и Scania

Если быть точным, то упомянутое ведомство законтрактовало 785 автомобилей Iveco. Производителем и прямым поставщиком этой партии машин является компания Iveco Defence Vehicles (IDV), которая выиграла конкурсную процедуру и сообщила о таком событии на своем сайте.

Среди заказанных машин с колесной формулой 8×8 и 6×4 предполагается изготовление трех версий: тягач-полуприцеп, эвакуатор и крюковый погрузчик с защищенными или незащищенными кабинами.

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Все эти транспортные средства должны быть поставлены производителем и введены в эксплуатацию в 2027-2029 годах. Вероятно, в заказанных грузовиках будут использоваться компоненты фирмы Iveco T-Way, преемника модели Trakker.

Стоит сразу уточнить что контракт включает опциональную партию дополнительных 785 транспортных средств, поскольку ранее Министерством обороны Нидерландов заказало у IDV 1283 машины MTV (многоцелевые тактические машины). Это еще раз подтверждает переход Iveco Defence Vehicles в статус ведущего европейского производителя наземных военных платформ.

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Таким образом традиционная для Командования материально-технических ресурсов и ИТ (COMMIT) Министерства обороны Нидерландов, непрерывно действовавшая на протяжении нескольких десятилетий схема поставок грузовых автомобилей DAF и Scania, разорвана.

В последнее время очень активно контрактовалась техника Scania. Только в период с 2018 по 2024 годы армия получила более 3 тысяч грузовиков от шведского производителя, разместившего свой главный завод в Нидерландах. Сейчас такие контракты уже в прошлом.

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Правда, это не означает, что производитель отказался от размещения заказов у отечественных производителей. Здесь сказывается то, что исторически известный Iveco как итальянский бренд производят во многих европейских странах.

Более того, в Нидерландах, в Амстердаме, зарегистрирована компания Iveco Group NV. Там же размещена штаб-квартира главного инвестора компании – холдинга Exor EV. Так что Iveco в основном будет платить свои налоги в Нидерландах.

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