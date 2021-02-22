Высокопроизводительные универсал RS6, четырехдверное купе RS7 и лимузин S8 оснащены одним мотором, но каждому из автомобилей он обеспечивает свою динамику.

Четырехлитровый V8 под капотами трех спортивных моделей Audi – не тот самый, что был у машин прошлого десятилетия. Он был разработан при значительной поддержке Porsche и, согласно собственным заявлениям компании, будет последним в своем роде. Следующие высокопроизводительные модели будут уже электрическими, поэтому нынешние RS-версии – последний шанс насладиться самой современной инженерией, остающейся в прошлом.

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Audi начинает свое движение к электрификации, и к 2025 году по крайней мере четверть модельного ряда марки должна быть электрической; известно, что компания уже работает над линейкой e-tron RS. Между тем, самыми производительными моделями на сегодня являются три машины с RS 6, RS7 и RS8, которые делят свой 4-литровый твин-турбо V8 с кроссовером SQ8. Правда, по характеристикам они уступают кроссоверу RS Q8, но он не попал в обзорное видео от канала Automann-TV.

Первым претендентом является RS6, и ему удается достичь 100 километров в час за 3,4 секунды. Упражнение 0-200 универсал выполняет за 11,6 секунды. Спортивная версия люкс-седана A8 / S8 с индексом RS ускоряется до первой сотни за 3.3, а до второй – ровно за 12 секунд. Стоит отметить, что тесты проводились летом, на автомобилях, оборудованных заводскими шинами.

Спорткару с покатой крышей – купеобразный седан или четырехдверное купе – RS7 нужно 3,5 секунды на разгон до 100 километров в час и 11,7 секунды на ускорение 0-200 километров в час. От автомобиля, который выглядит наиболее соответствующе классу спорткаров среди этих трех, ожидалось что-то лучше, чем показанные результаты.