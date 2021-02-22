Високопродуктивні універсал RS6, чотиридверне купе RS7 та лімузин S8 оснащені одним мотором, але кожному з автомобілів він забезпечує свою динаміку.

Чотирилітровий V8 під капотами трьох спортивних моделей Audi – не той самий, що був у машин минулого десятиліття. Він був розроблений за значної підтримки Porsche і, згідно з власними заявами компанії, буде останнім у своєму роді. Наступні високопродуктивні моделі будуть вже електричними, тож нинішні RS-версії – останній шанс насолодитись найсучаснішою інженерією, що залишається в минулому.

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Audi розпочинає свій рух до електрифікації, і до 2025 року принаймні чверть модельного ряду марки повинна бути електричною; відомо, що компанія вже працює над лінійкою e-tron RS. Тим часом, найпродуктивнішими моделями на сьогодні є три машини з RS 6, RS7 та RS8, які ділять свій 4-літровий твін-турбо V8 з кросовером SQ8. Щоправда, за характеристиками вони поступаються кросоверу RS Q8, але він не потрапив у оглядове відео від каналу Automann-TV.

Першим претендентом є RS6 і йому вдається досягти 100 кілометрів на годину за 3,4 секунди. Вправу 0-200 універсал виконує за 11,6 секунди. Спортивна версія люкс-седана A8/S8 з індексом RS прискорюється до першої сотні за 3.3, а до другої – рівно за 12 секунд. Варто зазначити, що тести проводились влітку, на автомобілях, обладнаних заводськими шинами.

Спорткару з похилим дахом – купеподібний седан або чотиридверне купе – RS7 потрібно 3,5 секунди на розгін до 100 кілометрів на годину і 11,7 секунди на прискорення 0-200 кілометрів на годину. Від автомобіля, який виглядає найбільш відповідно класу спорткарів з-поміж цих трьох, очікувалось щось краще за показані результати.