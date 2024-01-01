Битые Tesla Cybertruck подешевели вдвое

После того, как Tesla насытила рынок и сняла запрет перепродажи своего нового пикапа, цены на них существенно обвалились. Если раньше даже битые пикапы стоили более ста тысяч долларов, то теперь ценники чуть ли не вдвое меньше.

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Битые и поврежденные Tesla Cybertruck продают на аукционах Copart и IAAI, их финальные цены можно проследить на сервисе Bidfax. Например, битая в переднюю часть Tesla 2024 года с выстреленными подушками безопасности забрали за 56 000 долларов.

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Бита Tesla Cybertruck за $56 000. Фото Bydfax

Стоит напомнить, что кузов “Сайбетрака” сделан из усиленной нержавеющей стали, поэтому ремонтировать их чрезвычайно трудно. При этом ни подержанных, ни новых кузовных деталей на эти автомобили нет. Поэтому цена восстановления, указанная страховщиками в 17 200 долларов, может быть вполне реальной.

Если у Tesla Cybertruck поврежден не кузов, а ходовая, то она будет стоить на аукционе дороже. Например, вот эта машина, у которой повреждены рычаги подвески, купили за 73 тысячи долларов.

Tesla Cybertruck с поврежденной ходовой. Фото Bydfax

Интересно, что страховые эксперты оценили это авто в 187 641 долларов (конечно, при условии, что она была бы неповрежденной). Таким образом, покупатель на аукционе сэкономил более чем вдвое.

Еще один интересный лот – черный Cybertruck. Как известно, оригинальные пикапы не красят, ведь металл оцинкованный. Однако не всем это нравится, поэтому владельцы “одевают” эти машины в пленку. Одна из таких, с передним ударом, попала на аукцион ИААИ. Его приобрели за $63 750 без сборов аукциона.

Черный Cybertruck на ИААИ. Фото Bydfax