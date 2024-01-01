Биті Tesla Cybertruck подешевшали вдвічі

Після того, як Tesla наситила ринок та зняла заборону перепродажу свого нового пікапа, ціни на них суттєво обвалилися. Якщо раніше навіть биті пікапи коштували більш як сто тисяч доларів, то тепер цінники стали вдвічі меншими.

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Биті та пошкоджені Tesla Cybertruck продають на аукціонах Copart та IAAI, їх фінальні ціни можна простежити на сервісі Bidfax. Наприклад, бита в передню частину Tesla 2024 року з вистріленими подушками безпеки забрали за 56 000 доларів.

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Бита Tesla Cybertruck за $56 000. Фото Bydfax

Варто нагадати, що кузов “Сайбетрака” зроблений з посиленої нержавіючої сталі, тож ремонтувати їх надзвичайно важко. При цьому ані вживаних, ані нових кузовних деталей на ці автомобілі немає. Тож ціна відновлення, вказана страховиками у 17 200 доларів, може бути цілком реальною.

Якщо у Tesla Cybertruck пошкоджений не кузов, а ходова, то вона коштуватиме на аукціоні дорожче. Наприклад, ось ця машина, в якої пошкоджені важелі підвіски, купили за 73 тисячі доларів.

Tesla Cybertruck з пошкодженою ходовою. Фото Bydfax

Цікаво, що страхові експерти оцінили це авто в 187 641 доларів (звичайно, за умови, що вона була б неушкодженою). Таким чином, покупець на аукціоні зекономив більш ніж вдвічі.

Ще один цікавий лот – чорний Cybertruck. Як відомо, оригінальні пікапи не фарбують, адже метал оцинкований. Однак не всім це подобається, тому власники “одягають” ці машини в плівку. Одна з таких, з переднім ударом, потрапила на аукціон ІААІ. Його придбали за $ 63 750 без зборів аукціону.

Чорний Cybertruck на ІААІ. Фото Bydfax